© Val Wagner

De Primoz Roglic hat eng Avance vun 3 Sekonnen op e gréissere Grupp vu 37 Coureuren. Do mat dran och de Spuenier Alberto Contador, de Coureur vun Trek wëllt dës Course gewannen.De Laurent Didier huet et um Donneschdeg méi lues ugoe gelooss. Hie fiert am Gruppetto als 146. op 13 Minutten an 32 Sekonnen iwwert d'Arrivée. De Lëtzebuerger huet d'Aufgab beim Tour duerch d'Baskeland dem Alberto Contador ze hëllefen.Am General leit no der 4. Etape de Spuenier David de la Cruz a Féierung. De Laurent Didier ass den 146. op iwwer 30 Minutten.