E Freideg huet sech de Spuenier d'Victoire op der 5. Etape am Tour duerch d'Baskeland geséchert an ass elo och Leader am General.

© AFP (Archiv)

Den Alejandro Valverde konnt sech aus engem Grupp vu 5 Coureuren eraus am Sprint d'Victoire sécheren. Am Grupp waren de Fransous Romain Bardet, de Kolumbianer Rigoberto Uran, de Kanadier Michael Woods an de Südafrikaner Louis Meintjes.



Den Alberto Contador hat kuerz virun der Arrivée vun der Kinneksetape missen ofräisse loossen an ass als 6. op 3 Sekonnen iwwert de wäisse Stréch gefuer.



Am General huet den Alejandro Valverde d'Féierung iwwerholl. Virun der leschter Etape e Samschdeg leien déi 5 éischt Coureuren nëmmen e puer Honnertstel auserneen.



De Laurent Didier huet um Freideg als 133. 16 Minutten an 20 Sekonne verluer. Am General ass de Lëtzebuerger Profi lo op der leschter Plaz den 138. op ronn 50 Minutten.