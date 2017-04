Am Contre la montre huet de slowenesche Fuerer Roglic d'Konkurrenz distanzéiert. Am General gëtt de Valverde mat 17 Sekonne Virsprong éischten.

De Slowen Primoz Roglic huet déi leschten Etapp, ee Contre la Montre iwwer ronn 28 Kilometer, am Tour duerch d'Basqueland gewonnen.Den Alejandro Valverde gëtt dermadder Schlussvainqueur vun der Tour duerch d'Baskeland.

De Laurent Didier gouf den 98. op 4 Minutten an 9 Sekonnen.



De Laurent Didier ass am General 128. op 53 Minutten an 58 Sekonnen.