Op der 168 Kilometer laanger Etapp zu Oudenaarde konnt sech den Edward Dunbar aus Irland an enger Zäit vu 4 Stonnen 9 Minutten an 43 Sekonnen duerchsetzen. Niewent him um Podium stinn de Jasper Philipsen aus der Belsch an de Jeremy Lecroq aus Frankräich.



De Kevin Geniets a Pit Leyder konnten an engem Verfolgergrupp mathalen a klasséieren sech um wäisse Stréch als 6. respektiv 9.



1. Edward Dunbar (Irland) 4.09'43''

2. Jasper Philipsen (Belsch) + 49''

3. Jérémy Lecroq (Frankräich) +49''

6. Kevin Geniets +49''

9. Pit Leyder +49''

32. Tom Wirtgen +1'19''

69. Michel Ries +4'24''



Den Ivan Centrone an den Tiago Da Silva hu missten opginn.