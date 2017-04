Paris-Roubaix: De Favorit Greg Van Avermaet wënnt (09.04.2017) De Jempy Drucker gëtt um Enn de 74. op iwwer 9 Minutten.

Resumé Paris-Roubaix / Reportage Rich Simon



Interview mam Gewënner Greg Van Avermaet (09.04.2017) De Belsch ka sech fir d'éischte Kéier a senger Karriär d'Victoire bei der Reine des classiques sécheren.

Interview mam Jempy Drucker (09.04.2017) De Lëtzebuerg get um Enn de 74. op iwwer 9 Minutten.

16 Kilometer virun der Arrivée waren et 3 Leit, déi sech un der Spëtzt ofsetze konnten. Dobäi de grousse Favorit de Greg Van Avermaet, dann nach de Sebastian Langeveld an de Zdenek Stybar.Et gouf ëmmer nees Acceleratiounen, mä et ass kee fort komm.D'Entscheedung ass dunn am Velodrome zu Roubaix gefall. Déi 3 un der Spëtzt si praktesch stoe bliwwen, sou dass den Gianni Moscon an de Jasper Stuyven vun hannen nach eng Kéier bäi komm sinn.Um Enn ass awer de Greg Van Avermaet de Stäerksten a gewënnt Paris-Roubaix no 258 Kilometer am Sprint. Et ass déi éischte Victoire fir de Belsch zu Roubaix. Op de Podium koumen nach den Tschech Zdenek Stybar an den Hollänner Sebastian Langeveld.Den Tom Boonen wollt um Sonndeg fir d'5. Kéier Paris-Roubaix wannen, dat ass dem Belsch um Enn net gelongen. De 4-fache Gewënner vu Paris-Roubaix kënnt a senger leschter Course vu senger laanger an erfollegräicher Karriär op déi 13. Plaz.De Jempy Drucker hat no vill Aarbecht vir säi Kapitän Van Avermaet eng 45 Kilometer virun der Arrivée misse lassloossen. De Lëtzebuerger gëtt um Enn de 74. op 9 Minutten an 41 Sekonnen.Net gutt ugefaange huet d'Course fir ee vun den Topfavoritten, de Belsch Greg Van Avermaet. De Coequipier vum Jempy Drucker hatt nämlech bei Kilometer 102 virun der Arrivée eng Chute an huet misse probéieren erëm Uschloss un de Peloton ze fannen. Wéi de Van Avermaet du mat Hëllef vum Jempy Drucker un de Peloton erukomm ass, hatt een aner Matfavorit, de Peter Sagan ee Platten an huet och misse stoebleiwen. Zu deem Moment hat de Sagan souguer probéiert aus dem Peloton fortzefueren an ee Lach ze maachen. Duerch dësen techneschen Defekt huet de Slowak sech dunn awer erëm missen zeréckfalen loossen, sou dass sech kee vun de Favoritte konnt ofsetzen.Ab Kilometer 60 virun der Arrivée goufen et permanent Attacke vu Coureuren, mä et ass keen, dee sech entscheedent konnt aus dem Favoritengrupp ofsetzen.Un der Spëtzt louche bis Kilometer 45 virun der Arrivée zwee Leit un der Spëtzt. Dëst waren de Belsch Jasper Stuyven an den Italiener Daniel Oss. Aus dësem Duo sollt dunn nämlech eng Fënnefergrupp ginn, wëll den Dimitri Claeys, Jürgen Roelandts an Gianni Moscon hunn op béid Coureuren opgeschloss. Hannert dësem Grupp gouf et och ee Changement am Favoritegrupp. Et waren nämlech just nach de Sagan, Stybar, Boonen, Van Baarle, Langeveld, Keukeleire, Van Avermaet, de Chavanel an den Degenkolb déi iwwreg bliwwe sinn.Eng 40 Kilometer virun der Arrivée koum et zum Zesummeschloss vun den zwou Gruppen. Duerno huet den Daniel Oss vu BMC et eleng versicht. Hie konnt eng Avance vu 25 Sekonnen op d'Favoritten erausfueren.Bei nach 32 Kilometer ze fueren, stoung du schonn nees de Sagan um Bord vun der Strooss an huet eng weider Kéier dat hënnescht Rad misse wiesselen. Eng Partie Coureuren an och den Tom Boonen konnte net méi mat deene Stäerkste mathalen a sinn zeréckgefall.25 Kilometer virun der Arrivée koum et un der Spëtzt zum Zesummeschloss. Den Daniel Oss huet sech zeréckfale gelooss, bei säi Kapitän de Greg Van Avermaet. Do nach mat dobäi waren den Gianni Moscon, de Jurgen Roelandts, de Sebstain Langeveld, de Jasper Stuyven an de Zdenek Stybar. De Grupp vum Tom Boonen a Peter Sagan hat dee Moment e Retard op de Spëtzegrupp vu 35 Sekonnen.16 Kilometer virun der Arrivée huet de Van Avermaet un der Spëtzt den Tempo erhéicht. Matgoe konnten nëmmen nach de Stybar an de Langeveld. De 4-fache Gewënner Tom Boonen war 30 Sekonnen hannendrun.4 Kilometer virun der Arrivée waren et nach ëmmer déi 3 nämlecht Coureuren un der Spëtzt. Et gouf ëmmer nees Acceleratiounen, mä et ass kee fort komm.Déi 3 un der Spëtzt si praktesch stoe bliwwen, sou dass den Gianni Moscon an de Jasper Stuyven vun hannen nach eng Kéier bäi komm sinn.D'Entscheedung ass dunn am Velodrome zu Roubaix gefall. Déi 3 un der Spëtzt si praktesch stoe bliwwen, sou dass den Gianni Moscon an de Jasper Stuyven vun hannen nach eng Kéier bäi komm sinn. Um Enn ass de Greg Van Avermaet de Stäerksten a gewënnt Paris-Roubaix no 258 Kilometer am Sprint. Et ass déi éischte Victoire fir de Belsch zu Roubaix. Hien däerf 2017 also de prestigiéise Pavet-Steen an d'Héicht halen.Den Tom Boonen gëtt um Enn den 13.