E Sonndeg de Moien goufen d'Junioren op d'Streck vum Klassiker Paris-Roubaix geschéckt. De Misch Leyder gëtt no 111 km de 40. an de Kluckers de 54..

© RTL Télé Lëtzebuerg

Aus Lëtzebuerger Siicht hu mam Arthur Kluckers, Misch Leyder, Raphaël Kockelmann, Cédric Pries an dem Felix Schreiber 5 Lëtzebuerger um Depart. Den Tristan Parrotta ass an der Nuecht op e Sonndeg krank ginn a konnt net un den Depart goen.No den 111 Kilometer gouf et eng Victoire en solitaire fir den Thomas Pidcock. De Brit hat am Januar bei der Cyclocross-WM zu Bieles de Weltmeeschtertitel bei de Junioren gewonnen. Bei Paris-Roubaix hat hien eng Avance vu 4 Sekonnen op den 2. den Hollänner Daan Hoole.De Misch Leyder kënnt op déi 40. Plaz mat engem Retard vun 4 Minutten an den Arthur Kluckers klasséiert sech als 54. op 6 Minutten an 48 Sekonnen.Déi 3 aner Lëtzebuerger sinn net ukomm.