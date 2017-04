Um Sonndeg war déi leschten Etape vun der Course an Holland. D'Christine Majerus ass nees staark gefuer.

© pressphoto (Archiv)

D'Lëtzebuergerin war 100 Kilometer laang ma Barbara Guarischi an dem Roxanne Knetemann an der Echappé. Déi 3 Fuererinnen haten tëschenduerch e maximale Virsprong vun 2 Minutten an 30 Sekonnen op de Peloton. 5 Kilometer virun der Arrivée goufen d'Lëtzebuergerin an hir Begleederinnen agefaangen.Um Enn gewënnt d'Emilie Moberg déi leschten Etape. Um Podium stoungen nach d'Lucinda Brand an d'Amalie Dideriksen.



Am General séchert sech d'Hollännerin Ellen van Dijk d'Victoire virun hirer Landsfra Anna van der Breggen an dem Lisa Brennauer aus Däitschland. D'Christine Majerus gëtt déi 5. op eng Minutte.