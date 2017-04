© RTL Télé Lëtzebuerg

An de leschten 20 Joer huet sech vill zum positiven am Lëtzebuerger Cyclissem verännert. Wat sech awer net verännert huet, ass de Faite, dass et nach ëmmer kee Velodrom gëtt. Fir de Bernhard Baldinger ass dat de negativen Aspekt, deen hie mat an d'Pensioun hëlt.

Ma firwat brauch Lëtzebuerg dann iwwerhaapt ee Velodrom? Fir de fréieren Nationaltrainer am Cyclissem, Bernhard Baldinger, ginn et dofir vill Grënn. Hie soll jo kommen. Iergendwann. Dat kann awer nach daueren. Fir de Bernhard Baldinger ass et awer wichteg, dass Lëtzebuerg esou een Oval kritt. Déi jonk Coureuren kënnen do nämlech hir Technik um Vëlo verbesseren. Doduerch, dass d'Vëloen op der Bunn keng Bremsen hunn, léieren si och ënnert dësen Ëmstänn de Vëlo ze beherrschen. Da ginn och nach d'Orientéiersfähegkeete verbessert an et léiert een och dem Mann respektiv der Fra virun engem ze vertrauen. Dat alles hëlleft hinne spéider am grousse Peloton eenz ze ginn a bestoen ze kënnen, sou de Bernhard Baldinger.

Wat dacks vergiess gëtt, wann iwwer de Velodrom geschwat gëtt, ass de Faite, dass et am Verglach mat deenen aneren Vëlos-Disciplinen op der Bunn mat Ofstand déi meeschte Medaile ginn. Sief et bei Europa- a Weltmeeschterschaften oder bei den Olympesche Spiller. Zum Beispill bei den Englänner oder den Australier kommen déi erfollegräich Sportler alleguer vun der Bunn. E Beispill ass de Bradley Wiggins, deen den Tour de France gewonnen huet a 7 Mol Weltmeeschter op der Bunn war.Fir e Velodrom schwätzt och d'Wieder während dem Wanter zu Lëtzebuerg an et sinn net nëmmen déi jonk Coureuren, déi dovunner géinge profitéieren, mä och d'Proffien. E Bob Jungels kéint hei nach méi gezielt fir d'Zäitfueren trainéieren, sou de Bernhard Baldinger.De fréiere Nationaltrainer huet och nach gesot, dass een an ee Velodrom eng Vëlosschoul kéint integréieren an, dass am Ausland d'Velodromen déi leschte Joeren esou ausgebucht wieren, dass et fir d'Lëtzebuerger Federatioun schwéier wier fir Stagen op der Piste unzebidden.