After today medical examination, @FabioAru1 forced to renounce to the @giroditalia here's the official press release https://t.co/56DCoOyz2F — Astana Proteam (@AstanaTeam) 10. April 2017

Da Fabio Aru war déi lescht Woch während dem Training a Spuenien gefall an huet elo Problemer beim Pedaléieren.Den Italiener misst elo 10 Deeg Paus maachen an da géingen den 20. Abrëll nach eng Kéier medezinesch Tester gemaach ginn, fir ze kucken wéi et ëm den Heelungsprozess steet, sou seng Equipe Astana.Den Aru war 2014 an 2015 den Zweeten beim Giro an hat 2015 d'Vuelta gewonnen.Nom Forfait vum Fabio Aru zielen elo nach de Nairo Quintana an den Italiener Vincenzo Nibali zu de grousse Favoritten op d'Victoire.Beim Giro d'Italia sinn dëst Joer wuel och e puer Lëtzebuerger mat um Depart. Nieft dem Ben Gastauer sollen och nach de Bob Jungels an de Laurent Didier mat derbäi sinn.