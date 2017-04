Amstel Gold Race Ladies (16.04.2017) D'Chantal Hoffmann no der Arrivée

Am Damme World Tour ass um Sonndeg fir déi éischte Kéier d'Amstel Gold gefuer ginn. 123 Cyclistinnen hunn um 10.40 zu Maastricht den Depart geholl. Dorënner och d'Chantal Hoffmann. D'Profisportlerin vu Lotto Soudal ass awer ewéi 50 anerer Cyclistinnen net ukomm. Um Enn sëtz sech no 121,6 Kilometer d'Anna Van der Breggen duerch.D'Olympiagewënnerin hat 55 Sekonnen Avance op den éischte Grupp aus dem eraus hier Coequipière d'Lizzie Deignan de Sprint gewonnen huet. Et war no e puer klenge Succèsen a selesche Podiumsplazen den éischte grousse Succès fir d'Boels Dolmans, d'Equipe vum Christine Majerus. D'Lëtzebuerger Championne war net um Depart.