Iwwer 44 Kilometer hu sech d'Sportler misse moossen. De Luciano Fratini koum an der Kategorie MH3 op déi 11. Plaz, mat engem Retard vu eppes iwwer 3 Minutten an 30 Sekonnen op de Gewënner Jean-François Deberg aus der Belsch. Deen huet 1 Stonn, 8 Minutten an 29 Sekonnen fir déi 44 Kilometer gebraucht.Bei den MH4 ass de Joël Wagner un den Depart gaangen. Als 13. huet hien 1 Stonn 12 Minutten an 39 Sekonne gebrauch a war domadder bal 5 Minutte méi lues wéi de Gewënner Jonas van de Steene aus der Belsch.