Ronn 30 Kilometer virun der Arrivée ass den Alessandro Marchi (BMC) op der Mur de Huy aus dem Peloton erausgefuer. Just de Bob Jungels (Quick-Step) konnt mam Italiener matgoen. Ronn 25 Kilometer virun der Arrivée hate si 25 Sekonnen Avance op de Peloton. Déi Avance konnte si bis 15 Kilometer virun der Arrivée halen an op den zwee Kilometer dono nach ausbauen.Dunn, 13 Kilometer virun der Arrivée ass de Bob Jungels eleng op d'Rees gaangen. Säin Ecart konnt hie op iwwer 50 Sekonnen ausbauen. Ma hannert him am Peloton hu se den Tempo nach eng Kéier ugezunn, sou datt dem Lëtzebuerger Champion säin Ecart nees op 25 Sekonne geschmollt ass, dat 3,5 Kilometer virun der Arrivée.E puer honnert Meter virun der Arrivée gouf de Bob Jungels awer nach vum Peloton agefaangen. Hei konnt sech dono de Spuenier Alejandro Valverde duerchsetzen. Fir hien ass et déi fënnefte Victoire vun der Flèche Wallonne, dovunner 4 Stéck an de leschte 4 Joer.