Am Cyclissem huet déi 3. Etapp vum Tour of the Alps missen wéinst Schnéi modifiéiert an op knapp 136 Kilometer gekierzt ginn.

Tour of the Alps

© Josef Vaishar

Um Enn gewënnt de Brit Geraint Thomas zäitgläich viru sengem Coequipier, dem Spuenier Mikel Landa. Als Drëtten hat den Italiener Domenico Pozzovivo 3 Sekonne Retard um wäisse Stréch.

De Geraint Thomas ass elo och neie Leader am General, wou hien de Fransous Pinot Thibaut ofléist, deen als Drëtten 19 Sekonne Retard huet. Zweeten ass hei den Domenico Pozzovivo op 16 Sekonnen.



An der Etapp kënnt de Ben Gastauer mat engem Retard vu 7 Minutten an 48 Sekonnen op déi 45. Plaz. Am Generalklassement ass de Lëtzebuerger elo och de 45. op 10 Minutten an 51 Sekonnen.