© AFP

Am Cyclissem gëtt dës Woch d'Semaine Ardennaise gefuer. Bei den Hären hunn déi 3 Course schonns zanter Joeren e grousse Stellewäert. Dëst Joer sti se eng éischte Kéier och fir Dammen um Programm.

Ardennenklassiker bei den Dammen / Reportage Rich Simon



An aus Lëtzebuerger Siicht fiert just d'Chantal Hoffmann déi 3 Coursen. D'Amstel Gold Race de leschte Sonndeg war fest ageplangt. D'Flèche Wallonne, déi e Mëttwoch gefuer gouf, awer net. D'Cyclistin vu Lotto-Soudal ass awer un den Depart gaangen.



E Méindeg den Owend huet d'Chantal Hoffmann ugeruff kritt, datt Si awer misst fueren. Déi geléiert Kiné huet d'Rendez-vouse vun hire Patiente verluert an ass op d'Course gefuer. Et war ok, obwuel d'Chantal Hoffmann net ukomm ass, huet si awer hir Aarbecht geleescht.



Den Dammen Cyclissem huet nach net dee Stellewäert, wéi d'Hären e genéissen. Trotzdem stellt een an de leschte Joren ëmmer méi fest, dass bei den Dammen ëmmer méi professionell geschafft gëtt. Sief et am Encadrement oder awer och nach beim Material. Déi 3 Coursen, déi dës Woch bei den Dammen gefuer ginn, sinn eng gutt Méiglechkeet, fir engem méi grousse Publikum den Damme-Cyclissem méi no ze bréngen. Den Haapt-Ënnerscheed tëscht den Damme-Coursen an deene vun den Hären ass deen, dass bei den Dammen méi offensiv gefuer gëtt an d'Coursen och manner neutraliséiert ginn. Fir d'Chantal Hoffmann gëtt et dann awer och nach een Ënnerscheed zu de Weltcup-Courssen an deene méi klengen, déi am Kalenner stinn.



Souwuel am Rhytmus, ma och, well d'Weltcup-Coursse méi live gewise ginn, wëllen d'Dammen do awer och weisen, datt si Course kënne fueren.



Dass Mëttlerweil bei den Damme richteg Cours gefuer gëtt dat weisen d'Moyennen. E Mëttwoch bei der Flèche Wallonne ass d'Gewënnerin, Anna van der Breggen, eng Moyenne vu ronn 36 gefuer. An dat iwwer 120 Kilometer.



Fir d'Chantal Hoffmann steet e Sonndeg mat Léck-Bastnech-Léck déi leschte Course vun der "Semaine Ardennaise" um Programm. E Freideg an 8 Deeg ass d'Chantal Hoffmann dann hei zu Lëtzebuerg um Depart vum Festival Elsy Jacobs. Do geet et mat engem Prolog lass an da stinn nach 2 Etapp en Ligne um Programm.