De Geraint Thomas beim Tour duerch Katalounien. © AFP

Am Cyclissem war déi 4. Etapp vum Tour of the Alps fir den Italiener Matteo Montaguti. An der selwechter Zäit gëtt de Ben Gastauer den 48.

Leader am General bleift de Britt Geraint Thomas. Hei ass de Ben Gastauer den 41. op 10 Minutten an 51 Sekonnen.