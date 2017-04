© AFP Archiv

An der Géigend vu Filottrano war de 37 Joer ale Cyclist beim Training vun enger Camionnette ugestouss ginn. Fir hie koum all Hëllef ze spéit.Beim leschten Tour des Alpes konnt de Scarponi nach eng Etapp gewannen a gouf de 4. am Generalklassement. 2009 konnt hien Tirreno-Adriatico wannen an sech 2011 um Enn als Vainqueur vum Tour de Catalogne a vum Giro duerchsetzen.