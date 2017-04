© afp

Et hat sech fréi eng Grupp vun 8 Leit gebilt, déi am Laf vun der Course méi ewéi 10 Minutten Avance haten. Dës Coureuren konnten awer net un der Spëtzt bleiwen, dëst well d'Tempo am Peleton immens héich war.Ronn 20 Kilometer viru Schluss koumen déi éischt Attacke vun de Favoritten. Do war et den Henao am Trikot vum Kolumbianesche Champion, deen zwee mol d'Tempo ugezunn huet. Séier huet sech dunn eng Grupp gebilt, wou nemmen nach déi stäerkste Fuerer konnte mathalen. Dës Grupp huet sech op d'Verfolgung vun engem Grupp mam Kreuziger a mam Wellens gemaach. Ma ganz vir un der Spëtzt war nach ëmmer de Rossetto.Den Tim Wellens huet sech dunn op de Wee bei de Rossetto gemaach an d'Grupp ëm de Kreuziger gouf ageholl vum éischte grousse Grupp. Ma och de Wellens gouf erëm ageholl.De Formolo konnt sech ronn 6 Kilometer viru Schluss ofsetzen vum Spëtzegrupp. Ee relativ grousse Grupp huet de Formolo dunn gejot. De Yates huet den Italiener kuerz virun der Arrivée ageholl, ma de Brit sollt et net bis an d'Zil packen, well de Valverde huet all seng Kraaft an de Schlusssprint gestach a sou um Enn gewonnen. De Podium gëtt komplettéiert vum Daniel Martin an dem Michal Kwiatkowski.Och bei den Dammen ass de Klassiker um Sonndeg eng éischte Kéier gefuer ginn. No 135,5 Kilometer konnt sech ewéi och beim Amstel Gold Race an der Flèche Wallonne, d'Anna Van der Breggen sech duerchsetzen.D'Hollännerin ka sech also den Ardennen-Triple sécheren. Op déi zweet Plaz kennt d' Elizabeth Deignan, déi drëtt Plaz ass fir d'Championne aus Polen, d'Kasia Niewiadoma.D'Christine Majerus kennt op déi 66. Plaz op méi wéi 9 Minutten. D'Chantal Hoffmann huet missen opginn.