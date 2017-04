Sport: Am meeschte gelies

© pressphoto (Archiv)

Beim Prolog, deen iwwer 2,8 Kilometer gaangen ass, war d'Südafrikanerin Ashleigh Moolman déi Séierst. Mat engem Retard vun 61 Honnertstel kënnt d'Lisa Klein aus Däitschland op déi zweete Plaz. Christine Majerus huet sech och gutt aus der Affaire gezunn a kënnt mat engem Retard vun 2,5 Sekonnen op déi drëtte Plaz.Weider Resultater feelen nach.Um Samschdeg geet et weider mat der 1. Etapp, déi geet iwwer 97,7 Kilometer vu Stengefort op Stengefort. An e Sonndeg gëtt dann déi zweeten a leschten Etapp iwwer 111 Kilometer vu Garnech op Garnech gefuer.Op RTL.lu kënn dir och de Weekend iwwer de Festival Elsy Jacobs am Livestream suivéieren.