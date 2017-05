X

De 5. Mee ass de groussen Depart vun der 100. Editioun vum Giro d'Italia

22 Equippen, mat all Kéiers 9 Cyclisten, mat Ausnahm vun Astana, déi dee kierzlech Verstuerwene Michele Scarponi net ersetzen an zu 8 un den Depart ginn, ginn e Freideg ob déi 3.615 Kilometer laang Stréck geschéckt.

Et geet lass a Sardinien mat enger Etapp iwwer 206 Kilometer an den Schlussgewënner gëtt den 28. Mee mat engem Zäitfueren tëscht Monza a Mailand gekréint.

3 Lëtzebuerger sinn dëst Joer mat dobäi, de Ben Gastauer mam Dossard 16 fir d'Formatioun AG2R La Mondiale, als Leader vun der Quick Step Floors geet de Bob Jungels mat der Nummer 131 un den Depart an den Dippecher Laurent Didier, deen am Déngscht vun Trek Segarfredo steet, huet den Dossard 194.

Den Parcours féiert iwwer déi wichtegst Bierger aus der Geschicht vum Tour duerch Italien, esou stinn ënner anerem d'Montée vun Blockhaus, Mortirolo, Stelvio an Pordoi um Menu vun de Cyclisten.

6 Arrivéeë um Sommet vun engem Bierg wäerten dofir Suergen, fir d'Generalklassement z'etabléieren. Lass geet et schonn op der 4. Etapp mat der Schlussmontée den Etna erop, duerno heescht et waarden op den 9. Dag, wou et bal 30 Kilometer op Blockhaus erop geet a wou sech d'Favoriten definitiv net méi verstoppe kënnen. Virun Allem déi lescht Woch huet et a sech an et ka bis zum Schluss zu Ännerungen am Klassement kommen.

D'Favoritten op d'Schlussvictoire ginn et der vill, de Vainqueur vun 2016, Vincenzo Nibali gëtt vu ville Konkurrenten als Kandidat op seng Nofolleg gehandelt, awer och de Kolumbianer Nairo Quintana, deen dëst Joer den Doublé Giro/Tour viséiert, steet ganz Uewen ob der Lëscht vun de potenzielle Gewënner

Net ze ënnerschätzen si och Léit wei den Thibaut Pinot, Bauke Mollema, Steven Kruiswijk, Tom Dumoulin, Adam Yates, Ilnur Zakarin, Tejay van Garderen an den Duo vum Team Sky Geraint Thomas an Mikel Landa

D'Aufgabe vun de Lëtzebuerger Cycliste sinn ënnerschiddlech: den nationale Champion Bob Jungels, dee sech iwwer e Stage an der Sierra Nevada, d'Amstel Gold Race, Flèche Wallonne an den Tour de Romandie, wou en op déi 8. Plaz komm ass, virbereed huet, wärt alles drun setzen, fir och dëst Joer eng Roll am Generalklassement ze spillen. Fir de Ben Gastauer an de Laurent Didier gesäit et e bëssen Anescht aus... Si wäerte fir hir Equipe schaffen a probéieren, wann d'Situatioun an Taktik et zouloossen, eng gutt Echappée z'erwëschen an eventuell eng Etapp ze viséieren

