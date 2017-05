X

Richtung Nuoro haten d'Coureuren ee Bierg vun der 3. Kategorie viru sech, dee knapp 10 Kilometer laang ass mat enger Duerchschnëttssteigung vu 4%. Beim leschte Bierg vum Dag haten d'Cycliste 25 Kilometer mat enger duerchschnëttlecher Steigung vun 3,3% viru sech. Beim bierg vun der 2. Kategorie haten d'Coureuren 900 Héichtemeter ze bewältegen.Den Daniel Teklehaimanot vun Dimension Data, den Ilia Koshevov vu Wilier-Triestina, de Simone Andreetta vu Bardiani-CSF, de Lukasz Osiwan vunn CCC Sprandi-Polkowice an de Evgeny Shalunov hate sech no 20 Kilometer duerch d'Bascht gemaach.Den Andreetta konnt sech déi éischt Biergwertung vum Dag sécheren, dat virum Teklehaimanot. Den Eriträer konnt sech awer zwee Zwëschesprints sécheren.Am zweete Bierg goufen et dunn an der Spëtzegrupp déi éischt Attacken. D'Fuerer un der Spëtzt, deenen hire Virsprong scho bis op knapp 1 Minutt geschmolt war, wollte sech awer nach dës Biergwertung sécheren. Duerch eng weider Attack vum Shalunov, gouf de Grupp du gesprengt, well just den Teklehaimanot konnt nach mathalen. Et war dunn och den Eriträer, deen dës Biergwertung vun der 2. Kategorie gewanne konnt virum Pierre Rolland. Domat ass den Teklehaimanot och de neie Leader an der Biergwertung.No der Kopp waren all d'Fuerer ageholl. De Nathan Haas huet dunn aus dem Peloton eraus attackéiert. Den Davide Martinelli konnt opschléissen. Dëst Duo sollt awer net laang un der Spëtzt bleiwen. Déi zwee goufe 35 Kilometer viru Schluss erëm ageholl. Vun dem Moment un huet also alles esou ausgesinn ewéi wann d'Decisioun an engem Massesprint géing falen.Am Peloton war et virun allem Bahrein - Merida, déi d'Tempo gemaach hunn. Ronn 8 Kilometer virun der Arrivée, war de Russ Ilnur Zakarin gefall, ma de Russ konnt erëm opschléissen.Et ass zu engem Massesprint komm, den Ewan hat Pech am Sprint, an de Greipel war dunn op de leschte Meteren dee Séiersten. De Ferrari an de Stuyven komplettéieren de Podium.Den Däitschen ass och elo den éischten am General a fiert muer a Rosa.