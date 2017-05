X

Giro d'Italia 1. Etapp / Resumé Rich Simon



Iwwer 206 Kilometer ass déi éischt Etapp vun Alghero op Olbia gaangen. Dobäi haten d'Coureure dräi kleng Koppe vun der véierter Kategorie an zwee Tëschesprinter um Programm vun der éischter Etapp vun der 100. Editioun vum Giro.

Direkt nom Depart hat sech eng Grupp vu 6 Coureuren ofgesat a probéiert, déi 200 Kilometer op eege Fauscht hannert sech ze bréngen. Si konnte sech zimlech séier en Ecart vun eppes iwwer 7 Minutten erausfueren, ma kuerz virun der éischter Montée no 68 Kilometer war dësen op knapp 4 an eng hallef Minutte zeréckgefall. De Benedetti (BOH) huet sech dann am Bierg ofgesat, fir sech déi éischt Punkten ze huelen. De Zhupa (WIL), Bialoblocki (CCC), Maestri (BRD), Brutt (GAZ) an Teklehaimanot (DDD) koumen hannert him iwwer d'Kopp. An der Descente si se awer nees zesumme komm.No 86 Kilometer huet den Teklehaimanot ugegraff, koum awer net wierklech fort. Am Peloton huet Orica-Scott den Tempo e bëssen ugezunn an den Ecart ass ënner 3 Minutten an 30 Sekonne gefall. Och op der zweeter Kopp vun der véierter Kategorie war den Benedetti deen éischten driwwer, doduerch konnt hie sech de bloe Maillot vum beschte Grimpeur sécheren.Hiren Avantage ass awer ëmmer méi kleng ginn. 92 Kilometer virun der Arrivée waren et nach 3 Minutten, 17 Kilometer méi wäit nach just 2 Minutten an 30 Sekonnen. Am Tëschesprint konnt sech de Zhupa duerchsetzen, dat virum Teklehaimanot a Bialoblocki, de Peloton huet de 6 Leit un der Spëtzt awer Sekonn ëm Sekonn ofgeholl.De Peloton huet den Ecart ni esou héich gi gelooss, datt d'Echappée sech eng reell Chance op eng Victoire hätt kéinten ausrechnen. Bei 50 Kilometer virun der Arrivée war den Ecart awer nach 2 Minutten an 23 Sekonnen. Tëscht hinnen an dem Peloton louch awer nach den Maestri, deen den Uschloss un de Spëtzegrupp net hale konnt. Obwuel et gutt Konditioune gouf, dat bei 25 Grad, huet de ville Wand dofir gesuergt, datt d'Coureuren bei der éischter Etapp net esou séier ënnerwee waren. Ma op den nächste 5 Kilometer konnte si deen nees e bëssen ausbauen, op iwwer 2 an eng hallef Minutte.40 Kilometer virun der Arrivée haten déi 5 Leit un der Spëtzt eng Avance vun 2 Minutten an 13 Sekonnen, also knapp 1,6 Kilometer. Am zweeten Tëschesprint knapp 33 Kilometer virun der Arrivée hat den Teklehaimanot d'Nues vir, virum Brutt a Zhupa. Hien a seng Begleeder haten do knapp 1 Minutt a 40 Sekonnen Avance. Déi ass awer weider ëmmer méi kleng ginn, um Fouss vun der leschter Montée, ronn 25 Kilometer virun der Arrivée hate si en Avantage vun nach knapp enger Minutte an 20 Sekonnen, ronn 600 Meter.Och déi drëtt 3 Punkte fir de bloe Maillot ware fir de Benedetti. An der Montée gouf den Bialoblocki ecartéiert, sou datt nach véier Leit an der Echappée déi lescht 20 Kilometer attackéieren, datt mat enger Avance vu knapp 45 Sekonnen. De Benedetti schreift sech domadder an d'Geschichtsbicher vum Giro an. Hien ass eréischt de 5. Coureur an den 100 Editioune vum Giro, deen déi éischt dräi Biergpräisser gewanne konnt.Op de leschten 10 Kilometer war d'Avance nach knapp eng hallef Minutte, dowéinst hunn déi 4 Leit un der Spëtzt nach eng Kéier den Tempo ugezunn, fir nach eng Chance op eng Victoire ze hunn. 3,2 Kilometer viru Schluss koum et dann méi wäit hannen am Peloton zu enger Chutte, doduerch koum et zu enger Kassure. Am selwechte Moment gouf vir och d'Echappée agefaangen. Um leschte Kilometer hat sech ee Coureur e bëssen ofsetzen, wéi hien de Sprint unzéie wollt. Wéi kee matgaangen ass, huet de Pöstlberger (BOH) duerchgezunn an d'Etapp gewonnen.

Klassement vun der éischter Etapp

Déi dräi Lëtzebuerger si mam Peloton iwwer d'Arrivée gefuer: De Bob Jungels als 15. ouni Retard, de Laurent Didier als 81. op 13 Sekonnen an de Ben Gastauer als 130. op 34 Sekonnen.

Generalklassement no der éischter Etapp

Do huet de Lukas Pöstlberger (BOH) 4 Sekonnen Avance op de Caleb Ewan (ORS), 6 op den André Greipel (LTS) an 8 op de Pavel Brutt. De Bob Jungels (QST) huet, wéi nach 65 aner Coureuren, dorënner d'Favoritten 10 Sekonne Retard. De Lëtzebuerger ass op Plaz 16. Als 81. huet de Laurent Didier (TFS) e Retard vun 23 Sekonnen a fir de Ben Gastauer (ALM) sinn et 44 Sekonnen, dat als 130. Bleift ze bemierken, datt et op der Linn d'Arrivée an op den Tëschesprinter fir déi dräi éischt Sekonne-Bonifikatioune gouf.Mat dëser Victoire huet de Pöstlberger nieft dem Maglia Rosa och de wäissen Trikot fir de beschte Jonken an de mofen Trikot fir de beschte Sprinter op senge Schëlleren. De Caleb Ewan ass béid Kéieren op zweeter Plaz. De bloe Maillot fir de Biergpräis huet den Cesare Benedetti (BOH) op senge Schëlleren, sou datt offiziell all d'Maillote no der éischter Etapp bei der Equipe Bora-Hansgrohe sinn.