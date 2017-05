X

Déi relativ flaach a kuerz Etapp vun Tortoli op Cagliari war dann déi lescht Etapp virum éischte Roudag éier et dann a Sizilien weider geet. D'Profil vun der Etapp weist nëmmen ee Bierg vun der 4. Kategorie op. Et sollt also haut erëm an engem Sprint op en Enn goen. Den Däitschen Andre Greipel kéint also de Rosa Trikot nach een Dag halen éier et dann en Dënschdeg eng éischte Kéier an d'Bierger geet.No 10 Kilometer gouf et eng Attack aus dem Peloton eraus. Et waren den Ivan Rovny (Gazprom-Rusvelo), de Jan Tratnik (CCC Sprandi Polkowice), den Albanesche Champion Eugert Zhupa (Wilier Triestina) an de Kristian Sbaragli (Dimension Data), déi sech aus dem Stëbs gemaach haten.Den Tratnik huet sech dunn d'Biergwertung kënne sécheren. Dëst huet allerdéngs keng grouss Auswierkungen op d'Biergklassement, do féiert den Eriträer Teklehaimanot relativ souverän.De Bob Jungels hat zwëschenduerch ee Platten, hat awer keng Problemer fir de Wee zeréck an d'Feld ze fannen.De Sbaragli huet sech den éischten Zwëschesprint geséchert a sech uschléissend zeréck fale gelooss.Ronn 30 Kilometer viru Schluss, goufen den Zhupa an de Rovny du vum Peloton geschléckt, ma den Tratnik wollt sech nach net opginn an huet nach eng Kéier acceleréiert.