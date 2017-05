X

Den Izagirre huet aus enger Echappé eraus gewonnen. Ronn 1 km virun der Arrivée hat de Quartett mam Gorka Izagirre, Valerio Conti, Luis Leon Sanchez an dem Giovanni Visconte de Sprint lancéiert. Den Italiener Conti hat sech hei vir ewech gemaach, ma ass kuerz drop awer an enger Kéier ewechgerutscht a gefall.Op de leschte 500 Meter loung den Izagirre knapp virum Sanchez an dem Visconti a Féierung. Um Enn wënnt de Spuenier, dat mat 5 Sekonnen Avance op de Visconti an 10 Sekonnen op de Sanchez .De Bob Jungels fiert mam Peloton op 12 Sekonne Retard als 10. iwwert d'Arrivée a bleift domat weiderhin am Maillot Rose. De Ben Gastauer gëtt den 38. op 31 Sekonnen an de Laurent Didier den 126. op 10 Minutten 26.Ronn eng Stonn nom Depart hat sech eng éischt Grupp aus 16 Fuerer vum Peloton ofgesat, haten awer ni méi ewéi 2 Minutten Avance. Op der éischter Montée, engem Bierg vun der zweeter Kategorie, huet sech dee Grupp opgespléckt. De Luis Leon Sanchez huet de Bierg ganz uewen als éischten passéiert, dat mat bal 1 Minutt Avance op de Rescht. Op der Descente gouf hien awer erëm schnell ageholl.De Spëtzegrupp konnt den Ecart op de Peloton ëm de rosa Maillot weider ausbauen an hat tëschenzäitlech souguer iwwer 4 Minutten Avance. An dësem Grupp war och den Italiener Valerio Conti dobäi. Hien hat virun der Etapp e Retard vun 2 Minutten an 10 Sekonnen Réckstand op de Bob Jungels. Hien war also zu dësem Zäitpunkt de virtuellen Leader am General.Quick Step huet awer hannendrun am Peloton schnell reagéiert an den Tempo erhéicht an domat den Ecart nees lues a lues verkierzt. De Sanchez konnt och déi lescht Biergwertung sécheren. De Jan Polac konnt de bloen Maillot awer verdeedegen.Am General huet de Bob Jungels weiderhin 6 Sekonnen Avance op de Geraint Thomas an 10 Sekonnen op den Adam Yates. Hei läit de Ben Gastauer op der 53. Plaz op 15 Minutten a 56 Sekonnen. De Laurent Didier ass den 75. op 26 Minutten an 2 Sekonnen.De Lëtzebuerger ass awer um Samschdeg gefall gewiescht an huet sech um Knéi blesséiert. Bis op eng Schürfwonn um Knéi ass awer net vill geschitt.