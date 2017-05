X

The bunch has now 2'45". 6.5 km left.

Il Gruppo ha 2'45". 6.5 km all'arrivo. #Giro100 pic.twitter.com/URq57XnN99 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2017

© AFP

Déi véiert Etapp vum Giro d'Italia ass eng éischt Erausfuerderung fir d'Coureuren. Mat enger Montée vun der zweeter Kategorie no eppes méi wéi 90 Kilometer an der Arrivée vum Etna kënnen d'Favoritte sech op dëser Etapp net verstoppen.Schonn no engem Kilometer hu sech véier Coureuren, Brutt (GAZ), Van Rensburg (DDD), Alafaci (TFS), Polanc (UAD), ofgesat a sech séier eng Avance vun iwwer 5 Minutten erausfueren. Hir Avance ass souguer nach eropgaangen a wéi si iwwer d'Portella Femmina Morta gefuer sinn, engem Bierg vun der zweeter Kategorie, hate si souguer eng Avance vun 6 Minutten an 23 Sekonnen, datt no knapp der Hallschent vun der Course. Hei war et de Van Rensburg, dee sech déi maximal Punkte séchere konnt, virum Polanc a Brutt.Genau ëmgedréint si se dunn iwwer den éischten Tëschesprint gefuer. Kuerz dono huet ass hire Begleeder Alafaci a Schwieregkeete geroden an huet misse lassloossen. Den Ecart zum Peloton ass dann och ëmmer méi kleng ginn. Ron 35 Kilometer virun der Arrivée waren et nach 6 Minutten, well Bahrein-Merida hanne fir Tempo gesuergt huet. An enger klenger Montée kuerz virum Etna huet dann och de Brutt misse lassloossen, sou datt nach just zwee Mann eleng un der Spëtzt waren, mat enger Avance vu bal 5 Minutten ronn 20 Kilometer virun der Arrivée.16,5 Kilometer virun der Arrivée dann e Problem am Peloton an enger Kéier. De(QST) huet gutt reagéiert an ass laanscht d'Chutte komm, ass awer am Peloton méi wäit no hanne gerutscht. Am selwechte Moment goufen déi zwee Leit un der Spëtzt getrennt, just nach de Polanc war eleng Vir, dat fir déi lescht 17 Kilometer den Etna erop.An der Montée ass de Virsprong awer ëmmer méi kleng ginn. 3 Minutten a 50 Sekonnen Avance hat de Mann un der Spëtzt nach ronn 15 Kilometer virun der Arrivée. Eng Attack aus dem Peloton gouf et vum Tiralongo (AST), deen awer ni wierklech vum Peloton fortkomm ass, kuerz dono gouf de Brutt agefaangen. De Peloton selwer ass am Bierg ëmmer méi kleng ginn, huet awer net vill Sekonnen op de Polanc konnten ophuelen.12,5 Kilometer virun der Arrivée gouf et eng Attack vum Pierre Rolland (CDT), deen awer séier e puer Meter op de klenge Peloton erausfuere konnt, just de Lopez (AST) huet reagéiert. Dewar nach am Peloton dran, mat hat net méi vill vu senge Co-Equipieren u senger Säit. 5 Kilometer virun der Arrivée hat de Polanc un der Spëtzt nach eng Avance vu knapp 2 Minutten a 7 Sekonnen op de Peloton, tëscht hinne war zu deem Zäitpunkt keen anere Coureur méi.Eng Attack vum Hansen (AST) gouf et ronn 3,2 Kilometer virun der Arrivée. Doduerch gouf d'Vitess am Peloton méi héich an de Virsprong vum Polanc un der Spëtzt ass méi kleng ginn. Eng geféierlech Attack koum dunn och vum Nibali (TBM), ma Movistar ass dat Lach séier zougefuer. Duerch d'Attack sinn e puer Coureuren net méi matkomm an och d'Avance vum Polanc ass op 1 Minutte an 11 Sekonne geschmolt. Dekonnt awer weider mathalen. 1,8 Kilometer viru Schluss eng zweet Attack vum Hansen, deem säin éischte Virsprong war der Attack vum Nibali zum Affer gefall.Ëmmer nees koum et am Peloton mat de Spëtzeleit zu Attacken. Den Zakarin (KAT) konnt eppes méi wéi 1 Kilometer virun der Arrivée sech e bëssen ofsetzen an dem Polanc, deen 44 Sekonnen Avance huet, Sekonnen ofgeholl. Et sollt awer fir de Coureur vun Team Emirates duergoen, fir d'Etapp ze gewannen. De Bob Jungels konnt seng puer Sekonnen Avance op déi direkt Konkurrente aus den éischten dräi Course retten an ass dowéinst neie Leader vum Giro d'Italia an de beschte jonke Coureur am Feld.

🇱🇺 24 Pink Jerseys for Luxembourg in Giro’s history: one more than Germany. #Giro100 pic.twitter.com/s4diFAI2I1 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 9, 2017

Reaktioun vum Sportsminister

Télégramme de félicitation à l’attention de Bob Jungels, leader au classement général du 100e Giro d’Italia. (09.05.2017).

Fumée rose sur l’Etna !

Le Ministre des Sports Romain Schneider tient à féliciter très chaleureusement notre champion cycliste Bob JUNGELS pour son comportement remarquable en ce début de Tour d’Italie 2017, prestation impressionnante qui l’a hissé en tête du classement général du Giro à l’issue de la 4e étape qui s’est terminée en ce jour sur les hauteurs de l’ETNA en Sicile.

« Bravo Bob, voilà un nouvel exploit qui fera date dans les annales du cyclisme luxembourgeois et qui fait honneur au Luxembourg tout entier!

Pour toi, déjà vêtu de la fameuse tunique rose en 2016, les années se suivent et se ressemblent, et tout le Luxembourg en est fier !

Mes meilleurs vœux t’accompagnent, cher Bob, pour ta future vie en rose sur ce 100e Giro d’Italia ! »

s. Romain Schneider

Ministre des Sports