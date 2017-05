X

25 km left, the gap is going down: 1'20" / 20 km all'arrivo, il vantaggio scende: 1'20" #Giro100 pic.twitter.com/nLGchIdU7G — Giro d'Italia (@giroditalia) May 10, 2017

Fir de Bob Jungels an Quick Step Floors war d'Aufgab einfach definéiert: de Maglia Rosa verteidegen. Dat op enger méi flaacher Etapp vun 159 Kilometer vu Pedara op Messina.Vun den 191 Coureuren, déi un den Depart gaange sinn, hu sech der just zwee Stéck ronn 6 Minutten nom Depart ofgesat, datt mam Paterski (CCC) an dem Shalunov (GAZ). Hire Virsprong konnte si bis op iwwer 4 Minutten ausbauen ma um Andronico Sant'Alfio war den Ecart schonn op 3 Minutten a 40 Sekonne gefall. Hei war de Paterski dee séiersten, virum Shalunov an dem Teklehaimanot (DDD).Dono ass hiren Ecart awer weider erof gaangen, no ronn 50 Kilometer war den Ecart nach knapp 3 Minutten an 32 Sekonnen. Den Tëschesprint no 98,2 Kilometer gouf vum Paterski gewonnen, virum Shalunov an dem Gaviria (QST), deen zesumme mam Peloton e Retard vun 3 Minutten a 16 Sekonnen hat. Genau an där Plazéierung si se dann och no 118 Kilometer iwwer den Tëschesprint gefuer, mat enger Avance vun 2 Minutten a 25 Sekonnen. 30 Kilometer virun der Arrivée war de Virsprong op ënner 1 Minutt 50 gefall.Am Peloton hunn nieft Quick Step och vill aner Equippe sech dru bedeelegt, fir Tempo ze maachen. Sou war den Ecart vum Paterski an Shalunov eng 20 Kilometer virun der Arrivée ënner 1 Minutt gefall. Eppes manner wéi 15 Kilometer virun der Arrivée goufe si dunn agefaangen, de Peloton, ënnert der Féierung vu Bora, Sky a LottoNL, hat fir vill Tempo gesuergt, sou datt si séier Richtung Circuit ënnerwee war. Zil war et, sech respektiv säi Leader gutt fir déi lescht Kilometer an de Schlusssprint ze plazéieren.De Luka Pibernik (TBM) hat sech am éischten Tour vum Circuit ofgesat an de jonke Slovene hat vergiess, datt nach 6 Kilometer ze fuere waren, wou hien iwwer d'Arrivée koum. Sou hat hie leider e bëssen ze fréi gefeiert.Dono waren et Lotto Soudal a Quick Step Floors, déi sech no Vir gekämpft hunn, fir hir Sprinter, Greipel a Gaviria an eng gutt Positioun ze bréngen. Ma och UAE an Orica wollte mat ëm dës Etappevictoire fueren. Et war dann awer de Mann vu Quick Step Floors, Fernando Gaviria, dee sech seng zweet Victoire fir dëse Giro konnt sécheren an de Maillot vum beschte Sprinter kann undoen. Säin Teamkollegekonnt de Leader-Maillot verteidegen, sou datt et e ganz erfollegräichen Dag fir Quick-Step Floors ginn ass.

Klassement vun der 5. Etapp

De Ben Gastauer, als 95., ass mam Peloton iwwer d'Linn d'Arrivée gefuer, de Laurent Didier hat als 136. e Retard vu 20 Sekonnen.

Generalklassement no der 5. Etapp

De(TFS) huet e Retard vun 13 Minutten a 36 Sekonnen, dat als 64. 6 Plazen hannert him Steet de(ALM), dee 14 Minutten an 51 Sekonne Retard op de Maglia Rosa huet.