U sech wier déi 6. Etapp eppes fir d'Spinterequippen, ma si mussen hir séier Leit dofir als éischt emol iwwer zwou Koppen, vun der 3. a 4. Kategorie kréien.Wéi sou dacks op de leschten Etappen hu sech ganz fréi e puer Coureure fonnt, déi sech eleng op de Wee maache wollten, fir d'Etapp ënnert sech auszemaachen. Mam Postlberger (BOH) war esouguer e Coureur dobäi, dee schonn eng Etapp gewonnen huet an en Dag a Rosa ënnerwee war. Sech him ugeschloss hu sech de Pedersen (TFS) an de Stuvyen (TFS). Ma déi dräi koumen net richteg fort, sou datt de Barbin (BRD), Mohoric (UAD) an de Busato (WIL) nach den Uschloss nach fanne wollten, ma et net fäerdeg bruecht hunn. No ronn 17 Kilometer hate si eng Avance vun 23 Sekonnen, ma du gouf am Peloton den Tempo e bëssen erausgeholl a si konnten sech ofsetzen. Mam Andreetta (BRD) am Dillier (BMC) konnten awer nach zwee Coureuren aus dem Peloton sech den 3 Leit un der Spëtzt uschléissen.No eppes méi wéi 38 Kilometer huet sech den Andreetta d'Punkte fir de Biergtrikot um Barriteri geséchert, dat virum Dillier a Stuyven. Zu deem Moment hat d'Echappée iwwer 7 an eng hallef Minutte Avance op de Peloton, dës sollt esou guer nach op 1 Minutte an d'Luucht goen. Ma dono ass am Peloton e bësse méi fir Tempo gesuergt ginn. Beim éischte Sprint no 79 Kilometer waren et nach 8 Minutten, beim Zweeten no 91 Kilometer nach manner wéi 7 Minutten. Béid kéiere konnt sech de Stuyven duerchsetzen.Dono sollt den Terrain fir knapp 70 Kilometer méi flaach ginn, wat dann éischter dem Peloton entgéint komm ass. 35 Kilometer virun der Arrivée haten déi 5 Leit un der Spëtzt nach 4 Minutten a 25 Sekonnen Avance, ma och nach de Fuscaldo, e Bierg vun der 4. Kategorie, viru sech. Op der Kopp sinn d'Punkten un de Pöstlberger gaangen. Am Bierg huet de Spëtzegrupp awer de Pedersen verluer, ma de Coureur vun Trek konnt den Uschloss nees paken, sou datt d'Equipe mat 2 Coureuren un der Spëtzt vertruede war. Eng 15 Kilometer virun der Arrivée huet et gutt fir d'Echappée ausgesinn, well si nach ëmmer knapp 2 Minutten a 55 Sekonnen Avance haten. Eng Gefor fir de Maglia Rosa ass kee vun de Coureuren, dee beschten ass de Schwäizer Dillier, dee bal 17 Minutte Retard op dehuet.An der Montée hu verschidde Coureuren den Uschloss un de Peloton verluer, esou datt och d'Sprintequippen sech net vir ageschalt hunn, fir Tempo ze maachen. Et war Quick Step, déi vir ze fanne waren, mam Zil, fir dean eng gutt Positioun ze bréngen an de Maglia Rosa ze verteidegen. An de leschten 8 Kilometer stoungen nach e puer Koppen um Programm, wat dozou gefouert huet, datt de Pedersen an der Echappée nees huet misse lassloossen an och am Peloton hunn déi eng oder aner Coureure lassgelooss.5,6 Kilometer virun der Arrivée huet de Stuyven am Spëtzegrupp attackéiert an esou konnt den Andreetta distanzéiert ginn. An der leschter, laanger Descente war et am Peloton ganz wichteg, fir sech gutt ze positionéieren. Well duerch déi enk Stroossen gouf de Peloton an d'Längt gezunn an et koum zu Ecarten. Dehuet selwer missten d'Lach op d'Favoritten zoufueren, fir säi Maglia Rosa verteidegen ze kënnen.Un der Spëtzt gouf sech um leschte Kilometer vill bekuckt a si hunn Zäit verluer an dem Andreetta d'Méiglechkeet ginn, fir nees bal bäi ze kommen. Am selwechte Moment gouf et och Attacken aus dem Peloton. Un der Spëtzt hunn den Stuyven an den Dillier am d'Sprint d'Victoire ënnert sech ausgemaach, ma de Schwäizer vu BMC huet dem Belsch wéineg Chance gelooss. E Sprint ëm d'Sekonne gouf et och am Spëtzegrupp, ma dehuet sech net ofhänke gelooss.

Klassement vun der 6. Etapp

1 DILLIER Silvan BMC RACING TEAM 4h 58’ 01” 0’ 12” 0’ 00” 2 STUYVEN Jasper TREK - SEGAFREDO 4h 58’ 01” 0’ 09” 0’ 00” 3 POSTLBERGER Lukas BORA - HANSGROHE 4h 58’ 13” 0’ 04” 0’ 12” 4 ANDREETTA Simone BARDIANI CSF 4h 58’ 27” 0’ 01” 0’ 26” 5 WOODS Michael CANNONDALE-DRAPAC PRO C.T. 4h 58’ 40” 0’ 39” 6 YATES Adam ORICA - SCOTT 4h 58’ 40” 0’ 39” 7 KELDERMAN Wilco TEAM SUNWEB 4h 58’ 40” 0’ 39” 8 JUNGELS Bob QUICK-STEP FLOORS 4h 58’ 40” 0’ 39” 9 MOLLEMA Bauke TREK - SEGAFREDO 4h 58’ 40” 0’ 39” 10 THOMAS Geraint TEAM SKY 4h 58’ 40” 0’ 39” 11 QUINTANA Nairo MOVISTAR TEAM 4h 58’ 40” 0’ 39” 12 NIBALI Vincenzo BAHRAIN - MERIDA 4h 58’ 40” 0’ 39” 13 DUMOULIN Tom TEAM SUNWEB 4h 58’ 40” 0’ 39” 14 KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL - JUMBO 4h 58’ 40” 0’ 39” 15 AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 4h 58’ 40” 0’ 39”

Mat engem Retard vun 1 Minutt an 16 Sekonnen ass de Ben Gastauer (ALM) als 53. iwwer d'Linn gefuer, als 95. koum dann de Laurent Didier (TFS) mat engem Retard vu 2 Minutten an 42 Sekonnen.

D'Generalklassement no der 6. Etapp

Op de Plazen 63 a 64 kommen dann déi zwee aner Lëtzebuerger, de Ben Gastauer mat engem Retard vu 15 Minutten an 28 Sekonnen, de Laurent Didier dann 11 Sekonnen hannendrun.De Maglia Azzurra vum beschte Biergfuerer läit weider op de Schëllere vum Jan Polanc (UAD). Mat 42 Punkten huet de Slowak 20 Punkten Avance op den Teklehaimanot a 25 op den Zakarin.Beschte Sprinter bleift aktuell de Fernando Gaviria (QSF). Mat 140 Punkten huet hien 3 Punkten Avance op de Jasper Stuyven (TFS) a 35 op den Anrdé Greipel (LTS).Bescht Equipe ass am Moment Cannondale, si hu 5 Sekonnen Avance op UAE Team Emirates an 32 Sekonnen op Movistar.