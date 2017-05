© Erny Klein

1.220 Kilometer an 30.000 Héichtemeter mussen d'Vëlosfuerer bei der Course ronderëm Slowenien um Stéck zeréckleeën.De Ralph Diseviscourt ass en Donneschdeg den Owend um 19.33 mam Dossard 144 op d'Streck geschéckt ginn.Den Ultra-Cyclist huet séier säi Rhythmus fonnt a konnt aner Coureuren iwwerhuelen.

Um 23.10 en Donneschdeg den Owend hat hie schonn 120 Kilometer hanneru sech bruecht.

Wou de Lëtzebuerger ënnerwee ass a wéi vill Kilometer hie schonn erof huet, kann ee per Livetracking um Internetsite vum Organisateur suivéieren.Bis e Sonndeg am Laf vum Dag sinn d'Coureuren ënnerwee. Tëschenduerch gi maximal kuerz Schlofpausen ageluecht, fir dass de Kierper sech e bësse ka recuperéieren. Ouni eng Equipe am Réck ze hunn, ass et net méiglech esou eng Leeschtung ze bréngen. Och de Ralph Diseviscourt kann op eng staark Crew zielen. Virum Depart hunn si sech d'Streck genee ugekuckt an natierlech goufen och d'Ravien a wat soss nach alles dozou gehéiert ganz genau geplangt.