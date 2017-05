X

Virun der Etapp war de Giro-Fan Patrick Dempsey bei de Coureuren an huet mat ville vun hinne Fotoe gemaach.

Mat 224 Kilometer stoung um Freideg déi zweetlängsten Etapp vun dësem Giro um Programm. Et war eng méi flaach Etapp, mat e puer klengen Hiwwelen, een dovunner vun der Kategorie 4, déi aner ongelëscht. Wuel eng Etapp, déi sech d'Equippe vun de Sprinter net entgoe wollte loossen.Et war dann och esou datt Echappée, mam Ponzi (CCC), Kozonchuk (GAZ) a Fonzi (WIL), net wierklech fortkoumen. No bal enger Stonn hate se knapp 3 an eng hallef Minutte Avance, ma duerch en technesche Problem huet de Ponzi den Uschloss verluer. Beim Ravitaillement war den Ecart am gréissten, dat mat 4 Minutten a 16 Sekonnen. Um éischten Tëscheprint war de Kozontchuk dee Séiersten, ma e puer Kilometer méi spéit gouf hie vum Fonzi op der Kopp vum Bosco delle Pianelle geschloen. Drëtte gouf de Polanc, deem am Peloton zesummen 3 Minutten a 36 Sekonne Retard hat.Den zweete Sprint war nees fir de Kozonchuk, virum Fonzi an dem Gaviria (QST). De Retard, ronn 50 Kilometer virun der Arrivée louch bei 2 Minutten an 9 Sekonnen. 25 Kilometer virun der Arrivée war d'Avance nach just bei 45 Sekonnen an op de laanggezunnene Stroossen, konnt de Peloton d'Leit aus der Echappée gesinn. 19 Kilometer virun der Arrivée goufen déi zwee Coureuren agefaangen. Op de schmuele Stroosse gouf richteg gekämpft, fir sech an eng gutt Positioun ze bréngen.Et war en héijen Tempo am Peloton an de leschten 10 Kilometer, esou datt ëmmer nees e puer Coureuren hu misse lassloossen. Deselwer war vir ze fannen, well hien den Tempo fir de Caviria (QST) ugezunn huet, esou datt säin Teamkollege de Maillot vum beschte Sprinter ze verteidegen a vläit esouguer d'Etapp ze gewannen. Eng Attack gouf et awer an enger klenger Montée 4 Kilometer viru Schluss. De Korden (CDT) wollt en Solitaire ëm d'Victoire fueren, gouf awer no 1 Kilometer nees agefaangen. Dono gouf de Sprint esou richteg ugezunn.Et war dann de Caleb Ewan (BOH), deen am richtege Moment erausgefuer ass a sech d'Victoire séchere konnt, dat am Foto-Finisch virum Fernando Gaviria (QST) an dem Sam Bennett (BOH).

D'Klassement vun der 7. Etapp

Degouf mat engem Retard vun 2 Sekonne, esou wéi och vill vun den anere Favoritten, den 21. 11 Sekonne Retard op de Gewënner haten de) an de, déi als 64. a 66. iwwer d'Linn gefuer sinn.

Generalklassement no der 7. Etapp

Am General kënnt de Ben Gastauer op déi 60. Plaz, mat engem Retard vu 15 Minutten an 37 Sekonnen op de Bob Jungels, 2 Plazen an 11 Sekonnen hannert him dann de Laurent Didier.Nieft dem Maglia Rosa huet de Bob Jungels och de Maglia Bianca op senge Schëlleren, op de Plazen 2 an 3 sinn den Adam Yates (ORS) an den Davide Formolo (CDT), déi 10 Sekonne Retard hunn. Obwuel de Fernando Gaviria d'Etapp net gewanne konnt, konnt hie säi Virsprong an der Lutte ëm de Maglia Ciclamino ausbauen, 31 Punkten Avance huet hien op de Jasper Stuyven (TFS) an 62 op den André Greipel (LTS). Beschte Grimpeur bleift den Jan Polanc (UAD) mat 44 Punkten, virum Daniel Teklehaimanot (DDD) mat 23 an dem Ilnur Zakarin (KAT) mat 18.