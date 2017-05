X

D'Coureuren haten um Sonndeg déi éischt richteg schwéier Arrivée viru sech. Iwwer 149 Kilometer ass et erop op d'Blockhaus gaangen. D'Schlusssteigung war relativ usprochsvoll. 13 Kilometer laang mat enger duerchschnëttlecher Steigung vun 8 Prozent. De Bierg ass och relativ onreegelméisseg mat bis zu 14 Prozent Steigung. D'Steigung ass ze vergläiche mat der Alpe d'Huez.D'Etapp huet relativ komesch ugefaangen. Dëst well sech direkt 9 Coureuren ofsetze konnten. De Pierre Rolland vu Cannondale hat de Sprong an dës Grupp verpasst a wollt awer nach an dës erafueren. Ma d'Fueren un der Spëtzt wollten dëst net zouloossen, well de Fransous mat ee vun de beschte Biergfuerer ass. D'Equipe Cannondale wollt de Rolland awer onbedéngt an der Spëtzegrupp gesinn. De Rolland hat sech mat zwee Begleeder op de Wee zur spëtzegrupp gemaach, ewéi déi nach méi Tempo gemaach hunn, sou dass de Fransous net opschléisse konnt. Dem Rolland seng Equipe huet du reagéiert an d'Tempo am Peloton erhéicht. D'Taktik war kloer, entweder léisst d'Spëtzegrupp de Rolland opschléissen oder och si kommen net fort duerch d'Tempo vu Cannondale. D'Spëtzegrupp huet schlussendlech noginn an de Rolland konnt mat sengem zwee Begleeder no vir an d'Grupp erafueren.Dës Grupp gouf awer ronn 20 Kilometer viru Schluss erëm ageholl, dëst duerch dat héicht Tempo am Peloton, dee vun der Equipe Movistar ugefouert gouf.Eng 15 Kilometer viru Schluss koum et zu enger Chute. Mat der derbäi waren direkt 3 Fuerer déi nach an der Course fir d'Klassement waren. Den Adam Yates war dobäi, mee och 4 Fuerer vun der Equipe Sky, dorënner den Zweeten am General, den Geraint Thomas an och de Mikel Landa, deen op der 12. Plaz war virun dëser Etapp. D'Chute gouf ausgeléist duerch ee Motorrad.De Yates souz direkt erëm um Velo, mee d'Fuerer vu Sky hu méi laang gebraucht, dëst well den Thomas laang leie bliwwen ass.De Yates huet et net méi gepackt opzeschléissen, fir d'Sky Fuerer war dësen Zuch scho laang ofgefuer. Ronn 9 Kilometer viru Schluss huet dunn och de Bob Jungels de Kontakt zur Spëtzegrupp verluer. D'Tempo am Peloton war einfach ze héich. De Quintana seng Co-Equipieren hunn een ze héicht Tempo ugeschloen.De Lëtzebuerger ass a sengem Rhythmus erop gefuer an huet probéiert esou de Retard méiglechst kleng ze halen.Du 7 Kilometer virun der Arrivée gouf et eng Equipe vum Nairo Quintana. Déi eenzeg déi mathale konnte waren den Nibali an de Pinot. Déi dräi hu sech du belauert an een no dem aner huet probéiert déi aner zwee lass ze ginn. zu dësem Moment hat de Bob Jungels ronn 1 Minutt Retard op déi dräi Fuerer un der Spëtzt.De Nairo Quintana war et deen als éischten ee Lach konnt op maachen. Den Nibali an de Pinot konnten dem Kolumbianer säin Tempo net méi matgoen. Uschléissend konnt de Pinot sech ofsetze vum Nibali, dee kuerz drop du vum Mollema a vum Doumulin ageholl gouf. Déi zwee Hollänner konnte laanscht den Italiener fueren a souguer op de Pinot opschléissen.Kee konnt de Kolumbianer méi anhuelen. Hie wënnt virum Doumulin an dem Pinot.