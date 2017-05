X

Op der 14. Etapp vum Giro d'Italia hunn d'Coureuren missen 131 Kilometer hannert sech bréngen. Op enger kuerzer mä schwéierer Etapp vun Castellania op Oropa hunn zum Schluss ganz schwéier 11 Kilometer gewaart wou et deelweis eng Steigung vun 13% op d'Cyclisten geward huet.Net méi mat un den Depart gaang ass den däitsche Sprinter André Greipel. De 34 Joer alen däitsche Champion wëll sech elo op d'Preparatioun vum Tour de France konzentréieren.D'Etapp ass nervös laang an et hunn sech fréi 3 Coureuren fonnt, di eng Echappé forméiert hunn. Déi dräi waren den Natnael Berhane (Dimension Data), Sergey Lagutin (Gazprom-Rusvelo) und Daniel Martinez (Wilier Triestina), déi sech no 35 Kilometer ofgesat hunn. Et awer séier kloer, dass si et net bis zum Schluss packen géifen wëll hannendrun huet de Peloton a virun allem d'Equipe FDJ den Tempo ganz héichgehale, fir den Terrain fir hire Kapitän Pinot ze preparéieren. 20 Kilomter virun der Arrivée gouf d'Echappé dunn och gestalt an d'Favoritten hu sech am Peloton positionéiert vir déi bescht Ausgangspositioun ze hunn fir de Bierg op Oropa erop.Den Tom Dumoulin ass mat enger Avance vun 2:23 Minutten op de Quintana an dësen Bierg gefuer an et war kloer dass de Kolumbianer huet missen ugräifen, fir dës Avance ze verklengeren.Trek-Segafredo huet den Tempo dunn um Fouss vun Bierg ganz héichgehale, sou dass de Peloton direkt auserneen gerappt ginn ass soubal et biergop gaangen ass. Vun de Favoriten huet awer keen direkt attackéiert an si hunn sech alleguer belauert. Deen eenzegen deen et direkt probéiert war den Diego Rosa mä méi ewéi 15 Sekonnen Avance konnt hien sech net erausfueren.Wei den Italiener awer bis agefaange gouf, huet Movistar sou richteg Tempo gemaach an am Grupp vun de Favoritten haten déi éischt richteg Problemer. De Bob Jungels konnt sech awer unhalen an ass mat all den aneren Favoritten déi lëscht fënnef Kilometer gang.Den éischten deen dunn attackéiert huet war den Adam Yates mä hien gouf direkt gekontert vum Domenico Pozzovivo an do ass de Gruppe sou richteg auserneen gefall. Och de Bob Jungels huet deen Moment misse lassloossen an ass ofgehaange ginn.3.5 Kilometer virun der Arrivée ass dunn déi erwaarten Attack vun Quintana komm. Nodeems hien sech direkt konnt 10 Sekonnen erausfueren, ass den Dumoulin emmer méi no komm an et huet esou ausgesinn wéi wann den Holläner kéint d'Lach zoufueren. Dëst sollt him dann och gelengen an 1.5 Kilometer huet de Maglia Rosa op de Quintana opgeschloss. Un der Spëtzt louchen dee Moment den Dumoulin, Quintana, Zakarin an de Landa déi Decisioun dunn ënner sech ausgemaach hunn.Den Dumoulin huet sech dunn am Sprint géint den Zakarin duerchgesat an kann d'Avance am General souguer ausbauen. Drëtten gëtt den Landa an de Quintana fiert als 4. iwwer d'Arrivée. Den Dumoulin kritt duerch dës Victoire 10 Sekonnen Bonifikatioun an leit lo am General 2:47 Minutten virum Quintana.Deass elo den 9. op 5:28 Minutten.