Am Giro d'Italia war haut den zweete Roudag. Mëttlerweil ass ronn d'Halschent vun der Course gefuer. De Rich Simon war haut beim Ben Gastauer fir mam Profi vun AG2R een éischte Bilan ze zéien an och op déi zweet Halschent vum Giro ze kucken.

Giro Ben Gastauer / Reportage Rich Simon



De Ben Gastauer kann zefridde si mam éischten Deel vum Giro. Wéi gewinnt huet hien seng Aarbecht als Equipier nees perfekt gemaach. Et gouf keng Chutte a keng gesondheetlech Problemer, wat emol dat Wichtegst ass. Och d'Middegkeet ass nach net esou do, also kuckt de Ben Gastauer positiv op den zweeten Deel vum Giro.

An der zweeter Halschent wëll de Ben Gastauer sech weisen. Déi nächst Woch ginn et 3 Chancen, déi Woch dono esouguer 5, wou ee sech weise kann. Hien hofft eng vun de Chancen notzen ze kënnen an esou eng Etapp ze gewannen.

An der Equipe AG2R ass den Domenico Pozzovivo de Leader. Den Italiener ass ganz gutt ënnerwee. Aktuell ass hien de 6. am General a war laang an der Positioun, fir de Maillot kéinten ze huelen. Och wann dat net gelongen ass, huet hie sech um Sonndeg gutt verteidegt an huet nach gutt Chancen, op eng Top-5-Plazéierung.

En Dënschdegsteet den éischte Contre la Montre um Programm vun dësem Giro. Fir den Ben Gastauer ass d'Course géint Zäit awer éischter een hallwe Roudag. Hien hält se ech léiwer Reserven, fir an den nächsten Deeg an eng Echappée ze goen.







Bob Jungels ee vun den Animateuren aus den éischte Wochen

© Rich Simon / RTL Sport

Ee vun de groussen Animateuren an der leschter annerhallwer Woch war de Bob Jungels. Ënnert anerem hat hien 5 Deeg de Maillot Rose vum Leader un. Um Roudag huet hien op déi éischten Halschent vum Giro zeréck gekuckt. An do ass virun allem déi 3. Etapp bei him hänke bliwwen.

Giro d'Italia 2. Roudag: De Bob Jungels kuckt zeréck (15.05.2017) "Iergendwa kënns de op een Niveau, wann s de [dann] ofgehaange gëss, bass de enttäuscht. Punkt" esou de Bob Jungels am Interview. De Roudag war fir de Lëtzebuerger Champion gutt komm, well hien Zäit hat, no senge Blessuren no der Chutte vun e Samschdeg ze kucken.

Et war och fir d'Equipe dono op de Biller impressionant ze gesinn. Dat si Situatiounen, wou s de einfach behäls, wou s de mierks, datt d'Leit driwwer schwätzen, seet de Bob Jungels. An awer gëllt et, sech aus dem Trubbel ewechzehalen a sech op seng Course ze konzentréieren.