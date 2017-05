Um 14.35 Auer geet de Laurent Didier op den Depart, um 15.14 Auer de Ben Gastauer an den 15.51 Auer de Bob Jungels.

Sport: Am meeschte gelies

X

Am d'Giro d'Italia steet um Dënschdeg déi 10. Etape um Programme, ee Contre-la-Montre iwwer 39,8 km. De Bob Jungels hofft, fir am General nees e Sprong no vir ze maachen.

De Lëtzebuerger Champion geet um 15.51 Auer un den Depart.

De Nairo Quintana, deen de Leader am General ass, geet als Leschten um 16.24 Auer op de Parcours.

Aus Lëtzebuerger Siicht gëtt et och nach um 14.35 Auer mam Start vum Laurent Didier an um 15.14 Auer mam Ben Gastauer interessant.

D'Etapp gëtt och um Radio an op der Tele, grad ewéi um Internet Live iwwerdroen, dat op dëser Etapp ausnahmsweis vun 15.45 Auer un.