190 Coureuren hu sech op déi 39,8 Kilometer laang Streck gemaach, fir ze kucken, wien dee Séiersten am Eenzelzäitfueren ass. Um 14.35 Auer ass de Laurent Didier op de Parcours geschéckt ginn, um 15.14 de Ben Gastauer an um 15.51 de Bob Jungels. De Leader Nairo Quintana ass um 16.24 Auer gestart.Nodeem déi éischt 100 Coureuren ukomm waren, war et d'Zäit vum Vasil Kiryienka (SKY), déi ze ënnerbidde war. De Wäissruss hat déi 39,8 Kilometer no 52 Minutten a 37 Sekonnen hannert sech bruecht. Als éischte Lëtzebuerger ass deop den Depart gaangen. De Coureur vun Trek huet ronn 57 Minutten an 48 Sekonne gebraucht, fir d'Streck hannert sech ze bréngen. 56 Minutten a 5 Sekonnen huet de(ALM) fir déi 39,8 Kilometer gebraucht. Béid Lëtzebuerger hu sech gutt geschloen, ma hunn näischt mat der Etappevictoire ze dinn.Et war dunn de Luis Leon Sanchez (AST) deen 20 Sekonne méi séier, wéi de Kiryienka war, an sech esou un d'Spëtzt konnt setzen. Um 15.51 Auer ass dunn och de Bob Jungels un den Depart gaangen, dat mam Zil, fir nees Zäit gutt ze maachen an eventuell nees an de Maillot Blanc ze kommen. D'Zäit vum Sanchez konnt awer vum Geraint Thomas (SKY) geklappt ginn, deen no 51 Minutten a 26 Sekonne iwwer d'Arrivée gefuer ass.Op derno 9,8 Kilometer war de Bob Jungels méi séier wéi all d'Coureuren, déi virun him un den Depart gaange sinn. 10 Minutten a 40 Sekonnen huet hie gebraucht a war esou 2 Sekonne méi séier, wéi den Geraint Thomas oder de Vasil Kiryienka (SKY). De Vincenzo Nibali huet 21 Sekonne méi laang gebraucht, fir déi éischt Tëschenzäit hannert sech ze bréngen, wéi de Bob Jungels. E ganz gudden Depart hat den Tom Dumoulin (SUN), deen 18 Sekonne méi séier war, wéi de Lëtzebuerger Champion. De Maglia Rosa Nairo Quintana (MOV) war op der éischter Tëschenzäit ronn 48 Sekonne méi lues, wéi den Tom Dumoulin (SUN) an domadder hat hie säi Virsprong op den Hollänner verluer.No 28,2 Kilometer koum déi. Hei konnt de Bob Jungels d'Zäit vum Geraint Thomas net klappen, de Brit war mat genau 34 Minutten ronn 3 Sekonne méi séier, wéi de Bob Jungels. Iwwer 2 Minutte Retard op de Bob Jungels hat den Davide Formollo, den aktuelle Maillot Blanc. Ronn 45 Sekonnen Avance hat den Italiener op de Lëtzebuerger Champion virun der Etapp. Och de Vincenzo Nibali hat 1 Minutt Retard op de Lëtzebuerger. 7 Sekonne méi séier wéi den Italiener war de Bauke Mollema, deen awer och vill Zäit am Generalklassement op déi gutt Zäitfuerer verluer huet. 33 Minutte a 24 Sekonnen huet den Tom Dumoulin fir déi 28,2 Kilometer gebraucht an ass domadder däitlech méi séier, wéi all déi aner Coureuren am Feld. Och den Thibaut Pinot (FDJ), zweeten am General, louch am Beräich vum Vincenzo Nibali an hat domadder keng Chance op e Maillot Rose.No 39,8 Kilometer op derkonnt d'Zäit vum Sanchez vum Geraint Thomas (SKY) geklappt ginn, deen no 51 Minutten a 26 Sekonne iwwer d'Arrivée gefuer ass. 7 Sekonne méi laang huet de Bob Jungels gebraucht, fir d'Etapphannert sech ze bréngen. De Maillot Blanc Davide Formolo huet ronn 54 Minutten an 41 Sekonne fir de Parcours gebraucht an huet domadder de Maillot Blanc un de Bob Jungels verluer. Och den Domenico Pozzovivo war net gutt duerch d'Zäitfuere komm an huet mat 53 Minutten a 44 Sekonne vill Zäit op de Bob Jungels an den Tom Dumoulin verluer. No him dann de Vincenzo Nibali, dee genau eng Minutt méi séier war, wéi säi Landsmann. 50 Minutten a 37 Sekonnen huet den Tom Dumoulin fir d'Etapp gebraucht an huet sech esou d'Etappevictoire an de Maglia Rosa geséchert. Den Nairo Quintana ass no 53 Minutten an 30 Sekonnen iwwer d'Arrivée gefuer.

Klassement vun der 10. Etapp

Als 65. ass de Ben Gastauer mat engem Retard vu 5 Minutten an 28 Sekonnen iwwer d'Linn gefuer, den Laurent Didier gëtt 117. mat 7 Minutten an 11 Sekonnen hannert dem Tom Dumoulin.

Generalklassement no der 10. Etapp

Als 41. am Generalklassement huet de Ben Gastauer e Retard vun 29 Minutten an 42 Sekonnen, de Laurent Didier huet bal 52 Minutte Retard, dat als 80.An der Lutte ëm de Maillot Blanc huet de Bob Jungels elo eng Avance vun 2 Minutten an 23 Sekonnen op den Davide Formolo an 2 Minutten a 55 op de Jan Polanc.Keng Ännerunge gouf et bei dem Sprinter- a Biergfuerertrikot, well beim Zäitfuere keng Punkte verdeelt goufen.