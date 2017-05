E puer Deeg virum Gran Fondo zitt de Frank Schleck Bilan an all eenzelne Coureur gëtt eenzel analyséiert.

Sport: Am meeschte gelies

Serie Schleck Gran Fondo Deel 5 (16.05.2017) An de leschte Wochen huet sech eng richteg Equipe ronderëm de Coach Frank Schleck gebilt. Elo brennen d'Männer a Fraen drop, de Gran Fondo z'attackéieren.

Net all Participant konnt säi Programm, esou wéi virgesinn, duerchzéien. An awer hunn se ëmmer erëm probéiert, den Training um Vëlo iergendwéi an den Dagesoflaf anzebauen. A bei Verschiddenen huet dem Frank Schleck seng Passioun fir d'Vëlofueren och ofgefierft.Mat dobäi ass och eise Sportsreporter Mike Fandel, dee sech mat der Equipe vu Februar un op de Gran Fondo preparéiert huet. Wéi de Coach awer de Bilan gezunn huet, krut de Mike net déi beschten Notten.