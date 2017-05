An engem Bierg war de Lëtzebuerger gefall a koum dono fir eng Kontroll an d'Spidol.

Schlecht Nouvellë kommen op der 11. Etapp aus dem d'Giro d'Italia.

De Laurent Didier (TFS) ass op der 11. Etapp bei hallwer Course am biergof an eng Chute verwéckelt gewiescht. Zesumme mam Franco Pellizotti (TBM) ass de Coureur vun Trek Segafredo gefall a souguer iwwer eng Leitplank geflunn.

De Lëtzebuerger konnt net méi weider fueren, an gouf fir eng Kontroll an d'Spidol ageliwwert.