Et war eng Etapp, déi vum Profil hier gutt fir eng Echappée kéint sinn. Do war et dann net erstaunlech, datt vill Coureuren, ënnert hinnen och Leit aus den Top 10, probéiert hunn, fir op dëser Etapp Zäit gutt ze maachen.Eng gréisser Grupp war fréi erausgefuer, ma just de Landa (SKY) an de Fraile (DDD) konnte sech un der Spëtzt vum Giro behaapten. Hannert hinnen huet sech e gréissere Grupp mat iwwer 20 Coureure forméiert, dorënner och den Amador (MOV) an de Kangert (AST), déi béid am General fir de Maillot Rose an déi aner Leader geféierlech kënne ginn, well si ënner 6 Minutten Retard op den Éischten hunn. D'Avance vun de Leit un der Spëtzt war um zweete Sprint zu San Piero in Bagno, no 107,9 Kilometer 2 Minutten Avance op d'Poursuivanten a 5 Minutten an 2 Sekonnen op de Peloton.Ma déi zwee un der Spëtzt sollten net duerchkommen. Als éischt konnt de Fraile den Tempo vum Landa net méi matgoen, a kuerz drop gouf och dëse vun de Poursuivanten agefaangen. E Grupp vun 22 Leit huet sech dunn op de Wee Richtung Arrivée gemaach, am Peloton war Sunweb beschäftegt, fir den Ecart op déi Grupp méi kleng ze maachen an esou fir de Maglia Rosa Tom Dumoulin ze schaffen. 35 Kilometer virun der Arrivée a virun der leschter Monté op de Fumaiolo, Kategorie 2, erop, war den Ecart nach just 3 Minutten.De Landa ass ëmmer weider zeréckgerutscht a gouf an der Monté och vum Gruppe Maillot Rose iwwerholl, de Fraile dogéint konnt am Spëtzegrupp bleiwen. Och de(ALM) konnt de Bierg net mat de Leader eropfueren. Am Spëtzegrupp hu sech de Rolland (CDT), Faria da Costa (UAD) an De Plus (QST) ofgesat, ma hier fréier Begleeder wollte si am Bierg net einfach esou fortfuere loossen. Am Grupp Maglia Rosa gouf attackéiert, dat vu Bahrain. De(QST) a vill vun den anere Leader konnten awer déi Attack ofwieren. Uewen um Bierg war et dann de Fraile, dee sech d'Punkten huele konnt, esou wéi hien et och bei den anere Bierger vun dëser Etapp gemaach huet. Hien an de Rolland hate sech e klengen Ecart op de Rescht vun der Echappée erausgefuer.D'Spëtzefuerer waren nach am Bierg dran an do huet den Pinot (FDJ) probéiert, fir den Tempo ze erhéijen. Um Sommet hat hien e Retard vun 2 Minutten a 7 Sekonnen op d'Echappée. An der Descente hunn déi zwee Mann un der Spëtzt e bësse verluer, 15 Kilometer virun der Arrivée hate si 20 Sekonnen op déi grouss Echappée an 2 Minutten a 4 Sekonnen op de Groupe Maglia Rosa, wou nach déi meescht Favoritten, dorënner de, dra waren. Ma mam Amador an dem Kangert waren zwee Coureuren an der Echappée, déi just 42 Sekonnen respektiv knapp iwwer annerhallef Minutte Retard op de Lëtzebuerger Champion haten. 10 Kilometer virun der Arrivée war de Retard op si ëm déi 2 Minutten, sou datt de Bob Jungels wuel e puer Plazen am Klassement kéint verléieren.Et war awer kloer, datt de Gewënner vun der Etapp aus der Echappée géif kommen. 10 Sekonnen Avance haten déi 3 Leit un der Spëtzt, nodeem den Da Costa (UAE) et gepackt hat, fir bei de Fraile an de Rolland bäizefueren. Och de Kangert huet et dann 1,3 Kilometer virun der Arrivée gepackt, sou datt 4 Leit op de Leschte Kilometer un der Spëtzt waren. An awer war et de Fraile, dee schonn déi ganz Etapp un der Spëtzt ënnerwee war, konnt d'Etapp fir sech entscheeden.

Klassement vun der 11. Etapp

Generalklassement no der 11. Etapp