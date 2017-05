X

Mat 229 Kilometer stoung déi längsten Etapp vum Giro um Programm. Mat engem Bierg vun der zweeter an engem vun der drëtter Kategorie waren dann zwou Schwieregkeeten dran, déi awer schonn no 110 Kilometer iwwerwonne waren. Wann d'Sprinter mat iwwer d'Koppe kommen, wier et eng ideal Etapp fir si.No 3 Kilometer sinn mam Firsanov (GAZ) an dem Marcato (UAD) zwee vun den 186 Coureuren an d'Echappée gaangen. 9 Kilometer méi wäit huet de Maestri (BRD) sech hinnen nach ugeschloss. Op der Spëtzt vum Colla di Casaglia, enger Montée vun der zweeter Kategorie, hat d'Echappé en Avantage vun 4 Minutten a 15 Sekonnen op de Peloton, déi maximal Punkte ware fir de Firsanov. Bei der zweeter Montée hat dann de Maestri d'Nues vir. De Virsprong vun dem Spëtzegrupp war bis op 6 Minutten an 20 Sekonne geklommen, am Peloton huet Orica fir den Tempo gesuergt. Iwwregens war kee vun de Coureuren un der Spëtzt eng reell Gefor fir d'Klassementsfuerer, de Firsanov war mat iwwer 1 Stonn an 8 Minutte Retard dee Coureur, deen am Beschte plazéiert war.No der Kopp ass de Virsprong vun dem Spëtzegrupp awer ëmmer nees erofgaangen. Lotto Soudal a Quickstep vu vill Tempo gemaach, sou datt ronn 60 Kilometer virun der Arrivée den Ecart op manner wéi 4 Minutte gefall war. 20 Kilometer méi wäit louch den Ecart nach bei knapp 3 Minutten. Deen Ecart ass weider gefall. Eppes méi wéi 1 Minutt a 15 Sekonnen war et nach 25 Kilometer virun der Arrivée. Et huet zu deem Moment alles dono ausgesinn, wéi wann et eng Arrivée am Sprint géif ginn.Sekonn ëm Sekonn huet de Peloton den dräi Leit un der Spëtzt ofgeholl, ronn 15 Kilometer virun der Arrivée waren et nach 25 Sekonnen, respektiv 300 Meter, déi si Avance haten. De Maestri wollt aus der Echappée eraus seng Chance notzen, an huet attackéiert, en solitaire wollt hien d'Etapp fir sech entscheeden, seng zwee Begleeder dogéint goufe kuerz dono agefaangen. 12 Kilometer viru Schluss hat hien eng Avance vun 18 Sekonnen. Déi ass esouguer nach kuerz bis op 22 Sekonnen eropgaangen, ma ass dono séier gefall. 6,8 Kilometer virun der Arrivée gouf hien awer och agefaangen, Orica, Bora an FDJ hu fir den Tempo gesuergt an du gouf de Sprint och richteg virbereed a lancéiert. Quick Step dogéint hat et zu deem Moment verpasst, fir no Vir ze kommen.1,9 Kilometer virun der Arrivée huet den Zhupa (WIL) attackéiert, ma esou richteg fort koum hien net. Dono koum Quick Step ëmmer besser no Vir a konnt d'Etapp mam Gaviria nees fir sech entscheeden.

Klassement vun der 12. Etapp