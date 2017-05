X

Ee vun de Leader ass op der 13. Etapp net un den Depart gaangen. De Geraint Thomas, Co-Leader vu Sky, huet missen opginn, nodeem hien e Samschdeg an eng Chute verwéckelt war an d'Péng a sengem Knéi ass ëmmer méi schlëmm ginn. Hien hat als 15. e Retard vu ronn 7 Minutten op de Maglia Rosa.Déi 13. Etapp ass reng fir d'Sprinterequippen, well et keng richteg Montée gëtt. Hir Equippe wäerten dann och alles probéieren, fir d'Echappée net wäit fortkommen ze loossen.4 Leit hu sech scho fréi probéiert ofzesetzen, ma den Albanese (BRD), Brutt (GAZ), Van Zyl (DDD) an Mohoric (UAD) koumen net wierklech wäit fort. Séier hate si annerhallef Minutt Ecart, ma dono ass et just lues eropgaangen. De Van Zyl konnt awer net laang mat dobäi bleiwen, sou datt dräi Coureure vir bliwwe sinn. No 79 Kilometer waren et 2 Minutten an 30 Sekonnen, no 100 Kilometer knapp 2 Minutten. 50 Kilometer virun der Arrivée waren et nach knapp 1 Minutt an 30 Sekonnen, also wéineg Chancen, fir den Etappegewënner ënnert sech auszemaachen. An den nächsten 10 Kilometer konnte si hiren Ecart awer halen, och well de Peloton si net ze fréi afänke wollt.Bei 31 Kilometer ass den Ecart dunn op ënner 1 Minutte gefall an en ass weider konstant erofgaangen. 22 Kilometer virun der Arrivée goufe si dunn agefaangen an de Sprint gouf esou lues preparéiert, den Tempo war héich, esou datt verschiddener hu misse lassloossen. Esou richteg lancéiert gouf de Sprint awer nach net, d'Vitess wat net all ze héich, wat och op de ville Wand zeréckzeféiere war.Eng Attack gouf et 3,5 Kilometer vum Pozzato (WIL), ma hie gouf direkt nees agefaangen. Dono war et esou richteg lancéiert an d'Vitess war héich.