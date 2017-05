Um Freideg gouf de Skoda Tour de Luxembourg am Cyclissem virgestallt. Lass geet et wéi gewinnt op engem Mëttwoch mat engem Prolog an der Stad.

© Lynn Kayser / RTL.lu

Sonndeg ass dann no 5 Deeg d'Arrivée och nees an der Haaptstad. Mat der Formatioun BMC vum Jempy Drucker, ass vum 31. Mee un, och nees eng World Tour Equipe um Depart.



Dozou de President vun der Organisatioun Andy Schleck: Ech mengen dem Jempy seng Chancë si ganz gutt. Fir mech hätt hien och d'lescht Joer gewonnen, wann dann net déi Chute gewiescht wier. Bon leider Gottes weess ech wéi dat ass, wann ee fält, mä am Endeffekt gehéiert dat einfach iergendwéi dozou, dat ass Päsch. Dëst Joer kënnt en un den Depart fir ze gewannen, ech mengen en huet eng ganz staark Equipe hannert sech. De Greg van Avermaet, deen och dobäi ass an dee mam Jempy d'Aushängeschëld fir dës 77. Editioun ass. Ech denken, dass si net komme fir ze trainéieren, mä fir d'Course ze gewannen.

Extrait Andy Schleck