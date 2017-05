X

E Samschdeg ass um 09.30 Auer den éischten Depart. Hei ginn d'Coureuren, déi déi 162 Kilometer laang Stréck an Ugrëff huelen op de Wee geschéckt. Um 10 Auer ass et dann un deene Cyclisten, déi déi 89,5 Kilometer fueren.Ier et lass geet gouf sech e Freideg den Owend op der Pasta Party wou ënnert anerem och den Trainer vun der Fola Jeff Strasser an de Profi Fabian Wegmann mat dobäi waren. Gefeelt hunn natierlech och net den Organisateur Frank Schleck a säi Brudder den Andy Schleck.