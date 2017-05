X

D'Etapp huet richteg séier ugefaangen. Et gouf am Peloton ee Kampf ëm d'Spëtzegrupp vum Dag. Et goufe relativ vill Attacken, ma op den éischten 100 Kilometer war d'Tempo esou héich, dass sech keng Grupp forméiere konnt, déi fort komm ass. D'Duerchschnëttsgeschwëndegkeet op den éischten 100 Kilometer war bei iwwer 50 km/h. D'Etapp vum Sonndeg war vum Profil an der Schwieregkeet mam Tour de Lombardi ze vergläichen.Du konnt sech awer eng Grupp mat 10 Mann ëm de Gaviria, dee scho 4 Etappe gewanne konnt, forméieren. Ma dës Grupp ass séier zerfall. 42 Kilometer viru Schluss huet de Rolland attackéiert. De Fransous konnt opschléissen op d'Spëtzegrupp.De Quintana hat eng Schrecksekonn, dat 35 Kilometer viru Schluss. De Kolumbianer war gefall, ma hie konnt awer weider fueren ouni groussen Zäitverloscht.Et gouf nach weider Chutten, de Formolo war 18 Kilometer viru Schluss an eng verwéckelt, ma déi schlëmmste Chute hat wuel de Kangert. De Fuerer vun Astana ass 10 Kilometer iwwer ee Stroosseschëld geflunn.D'Spëtzegrupp ëm de Rolland gouf ronn 3,5 Kilometer viru Schluss gestallt, dat vum Bob Jungels. De Lëtzebuerger huet du probéiert aus dem Peloton erauszefueren, ma den Nibali huet de Lëtzebuerger net fort gelooss. Ma et hat sech eng Grupp gebilt vun 8 Leit, wou och den Dumoulin dobäi war.De Bob Jungels huet sech net opginn an huet eng zweet Attack gestart. Am Sprint vun de Favoritten war de Bob Jungels dee Séiersten a konnt d'Etapp fir sech entscheeden. De Quintana kennt op déi zweete Plaz virum Pinot.