De Bob Jungels an seng Co-Equipiere sinn 2 Stonnen, mat Kaffispaus, trainéiere gaangen an hu sech soss esou gutt ewéi méiglech vun de Strapaze vun de leschten Deeg erholl. De Bilan vu Quick-Step-Floors no 2 Wochen Giro ass exzeptionell. 11 Deeg a Wäiss, 10 Deeg am Maillot Ciclamino, 6 a Rosa a 5 Etappesuccèsen. Donieft läit de Bob Jungels op der 8.Plaz

Et gi vill Faktore fir dës gutt Performancen. Een ass awer bestëmmt déi gutt Ambiance an der Equipe.

Giro d'Italia: Interview Bob Jungels um 3. Roudag (22.05.2017) De Bob Jungels kuckt e bëssen op déi gutt Punkten vum Giro d'Italia.

En Dënschdeg waard déi 16.Etapp, bei der et op den 222 Kilometer op de Montirolo an den Daach vum Giro dem Stelvio eropgeet. Bei RTL verpasst der näischt. Den Giro d'Italia all Dag live vun 16 Auer u mat eisen Experten Tom Flammang a Kim Kirchen.