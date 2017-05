X

Nom Roudag steet déi schwéierst Etapp vum 100. Giro um Programm. Zwee Bierger vun der éischter Kategorie an een Hors Categorie hunn d'Coureuren hannert sech musse bréngen. Fir verschidde Favoritte gëllt et grad op dëser Etapp, fir esou wéineg wéi méiglech Zäit ze verléieren.Vill Versich gouf et am Ufank vun der Etapp, fir eng Echappé ze forméieren. Fort koum dunn awer eng Grupp, wou ënner anerem de Sanchez (AST) an de Fraile (DDD) dra waren, déi béid nach an der Lutte ëm de Biergtrikot e Wuert matzeschwätzen hunn. Och Movistar hat mam Amadaor an Anacona zwee Leit an der Echappée dran. Um Mortirolo, e Bierg vun der éischter Kategorie no 84,5 Kilometer, war et dann de Sanchez, dee sech déi maximal Punkte séchere konnt. Dat virum Fraile an dem Landa (SKY). Zwou Minutten hannert hinne koum dunn d'Grupp mat de Favoritten iwwer de Bierg. An der Montée war de Peloton ausernee gebrach.An der Montée vum zweete Bierg, de Passo Dello Stelvio, si béid Gruppen nach weider ausernee gebrach. Den aktuelle Maillot Bleu Fraile konnt net méi mathalen a gouf souguer nach vum Group Maglia Rosa iwwerholl. De Landa war als éischten iwwer de Bierg Hors Categorie, virum Anton (DDD), Sanchez, Kruijswijk (TLJ) an Hirt (CCC). An der Descente gouf de Spëtzegrupp dann nees ausernee gerappt an ëmmer méi Coureuren aus der Echappée hu misse lassloossen. Déi, déi un der Spëtz konnte bleiwen haten och no 150 Kilometer nach eng Avance vun iwwer 2 Minutten op de Groupe Maglia Rosa.Wéi esou lues Richtung lescht Montée, den Giogo di S. Maria op de Stelvio erop, gaangen ass, waren nach 6 Leit un der Spëtzt zesummen. Tëscht hinnen an dem Groupe Maglia Rosa, op dee si iwwer 2 an eng hallef Minutte Avance haten, louch nach eng Grupp vun 3 Coureuren. 40 Kilometer virun der Arrivée war den Ecart nach op knapp 2 Minutten a 17 Sekonnen, ma déi richteg lescht Montée war nach net an Ugrëff geholl ginn. De schwéieren Deel vun der leschter Montée louch um Terrain vun der Schwäiz, wéi d'Coureuren hei eragefuer sinn hat d'Echappée nach 1 Minutt a 50 Avance op de Grupp Maglia Rosa, dat 35,7 Kilometer virun der Arrivée.33 Kilometer virun der Arrivée huet et ausgesinn, wéi wann de Maglia Rosa Tom Dumoulin (SUN) Problemer ma Mo gehat hätt. Hien huet misse stoe bleiwen a sech erliichteren a war dono kuerz bei sengem Auto hannen. Zesumme mat engem Co-Equipier huet hie probéiert, fir nees bäi ze kommen, den Tempo an der Grupp vun de Spëtzefuerer war awer weider héich. Bal annerhallef Minutt hat de Maglia Rosa Retard op seng fréier Begleeder, dorënner de, dat 30 Kilometer virun der Arrivée. De Recht vum Peloton hat nach 1 Minutt an 41 Sekonnen op d'Echappé. Séier war de Maglia Rosa awer op sech eleng gestallt an huet misse probéieren, fir nees bäizefueren, wann hien de Maillot verdeedege wéilt.Vill vun de Coureuren aus der Echappée goufen agefaangen respektiv hu sech afänke gelooss, fir hire Leader ze hëllefen. Just Hirt, Landa a Kriujswijk sinn eleng fir bliwwen. Un der Spëtzt gouf et eng nei Attack vum Landa an den Hirt huet probéiert, fir nozegoen. Nibali a Quintana hunn attackéiert, ma hunn awer am Ufank net esou richteg duerchgezunn. Déi aner Coureuren hu probéiert ze konteren, deass awer a sengem Rhythmus gefuer, datt eppes méi ewéi 25 Kilometer virun der Arrivée. Ma dem Jungels säi Rhythmus schéngt gutt fir de Lëtzebuerger gewiescht ze sinn, well hie konnt den zweete Spëtzegrupp nees afänken, si waren elo nach hannert dem Pozzovivo (ALM), Nibali (TBM), Quintana (MOV) an Zakarin (KAT). Ronn 20 Sekonnen hate si Retard op déi 4 Spëtzeleit aus dem Generalklassement, dat 23 Kilometer virun der Arrivée.De Landa hat 2 Kilometer virum Sommet a ronn 22 virun der Arrivée nach eng Avance vu 55 Sekonnen op de Grupp vum Nibali. Den Hirt gouf ze deem Moment scho den Poursuivant agefaangen. Am anere Grupp war et de Bob Jungels, deen den Tempo gemaach huet an den Ecart op Nibali a Co op 25 bis 30 Sekonne gehalen huet. Kuerz virun der Kopp huet den Nibali attackéiert a just e Quintana konnt matgoen, si hu sech e puer Meter op de Pozzovivo an den Zakarin erausgefuer. Den Tempo ass doduerch bei Nibali a Quintana méi grouss ginn an esou konnte se all déi aner, och de Maglia Rosa, weider distanzéieren. De Landa koum als éischten iwwer d'Kopp, ma just 11 Sekonnen hannert him den Nibali an de Quintana. Am Ufank vun der Descente sinn awer de Pozzovivo an de Zakarin bei si komm, de Grupp vum Bob Jungels hat e Retard vun eppes iwwer enger Minutt. Um Sommet hat den Dumoulin 2 Minutten an 22 Sekonnen op den éischten an 2 Minutten a 15 Sekonnen op d'Groupe vum Nibali.Am meeschte konnt den Nibali an der Descente profitéieren an huet Meter ëm Meter a Sekonn ëm Sekonn op seng Konkurrenten erausgefuer. Knapp 11,7 Kilometer virun der Arrivée huet hien dunn och de Landa iwwerholl. 1 Minutt an 20 Sekonnen hat hien dee Moment Virsprong op de Grupp vum Bob Jungels. De Landa konnt sech beim Nibali an der Descente unhalen an esou hat hie weider d'Chance, fir d'Etapp ze gewannen. Hien huet dem Nibali dann och gehollef, fir den Ecart op all déi aner Coureuren nach e bëssen auszebauen. Esou si se dann och Richtung Arrivée gefuer an hei konnt sech den Nibali, dee besser aus der leschter Kéier koum, duerchsetzen.

