Serie Schleck Gran Fondo Deel 6 (23.05.2017) De groussen Dag ass do, et geet op de Parcours vum Gran Fondo.

E Samschdeg war et endlech souwäit. Ronn 1'700 Cycliste sinn un den Depart gaange vun der éischter Gran Fondo hei zu Lëtzebuerg. De Frank Schleck hat invitéiert. Mat him e Grupp Hobby-Cyclisten, déi mir an de leschte Woche vu ganz no suivéiert hunn. Wat huet dee villen Training bruecht? Konnte se mathalen? A virun allem: wéi huet sech eise Sportexpert Mike Fandel geschloen?



Hei ass de leschten Episod aus eiser Schleck Gran Fondo Serie.