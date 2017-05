X

No der schwéierer Etapp um Dënschdeg ass et e Mëttwoch net grad esou géi ginn, och wann et ëmmer weider Biergop gaang ass.Vill Leit haten et probéiert, fir an d'Echappée ze kommen, ma zum Schluss, nom Passo Del Tonale, Bierg vun der Kategorie 2, hate sech Mohoric (UAD) a Brutt (GAZ) ofgesat. E puer Minutten hannert hinne koum eng zweet, méi grouss Echappée, déi zum Deel aus 41 Coureure bestanen huet. Dorënner de Jan Polanc (UAD), deen eppes iwwer 12 Minutte Retard op de Maglia Rosa hat an och nach an der Course ëm de Maillot Blanc e Wuert matschwätze wollt. An deem Grupp waren nieft him och nach de Maxime Monfort (LTS), Tefay Van Garderen (BMC) awer ochDen zweete Lëtzebuerger an der Course(QST) war am Haaptpeloton zesumme mat all den anere Favoritten. Den Tempo war hei laang net esou héich, sou datt sech d'Leit un der Spëtzt no an no konnten ofsetzen. An der Montée op den Giovo erop, e Bierg vun der Kategorie 3, deen no 137 vun den 219 Kilometer passéiert gouf, hat den Mohoric de Brutt ofgehaangen a war eleng a Richtung Arrivée ënnerwee. 70 Kilometer virun der Arrivée hat hie ronn 2 Minutten Avance op de grousse Grupp vu Poursuivanten, déi nëmmen nach e puer Sekonne Retard op de Brutt zu deem Moment agefaangen haten, a bal 14 Minutten op de Groupe Maglia Rosa.De grousse Grupp hannert dem Mann un der Spëtzt ass awer net zesumme bliwwen, an engem éischte Moment konnt desech nach bei deene Coureuren, déi sech ofgesat hu mathalen, ass e puer Kilometer méi spéit awer nees do erausgefall. Eng 56 Kilometer virun der Arrivée koum et zu engem Zesummeschloss un der Spëtzt, eppes iwwer eng Minutte hannert deenen 10 un der Spëtzt war de Grupp mam Ben Gastauer.Ronn 40 Kilometer virun der Arrivée hat d'Echappé nach iwwer 10 Minutte Retard, dee Moment huet Quick Step sech Sunweb ugeschloss a probéiert, fir den Tempo am Peloton z'erhéijen, dat och, well Virtuell hätt de Jan Polanc dem Bob Jungels de Maillot Blanc ofgeholl, tëscht hinne louche 7 Minutten an 38 Sekonnen. De Slowen hat nach dräi weider Coureuren u senger Säit, déi fir vill Tempo gesuergt hunn. Beim leschten Tëschesprint, 38 Kilometer virun der Arrivée, war den Ecart vum Spëtzegrupp vun 25 Leit op de Grupp vumiwwer 5 an eng hallef Minutten, op de Grupp Maglia Rosa knapp 10 Minutten, wat eppes iwwer 7 Kilometer sinn.25 Kilometer virun der Arrivée hat de Spëtzegrupp eng Avance vun iwwer 6 Minutten op de Grupp ronderëm dean 9 Minutten an 20 Sekonnen op d'Favoritten. 20 Kilometer virun der Arrivée hat de Peloton der Echappée nees bal eng Minutte ofgeholl, Quick Step a Lotto sinn en héijen Tempo am Peloton gefuer. 17 Kilometer virun der Arrivée gouf et am Spëtzegrupp eng Attack vum Fraile (DDD), ma hie koum net richteg fort. Déi Attack huet d'Course un der Spëtz relancéiert, ma duerch d'Taktéieren, wat elo ugaang ass, ass hire Virsprong méi kleng ginn an dewar virtuell nees zeréck am Maglia Bianca.D'Situatioun un der Spëtzt huet sech lues a lues verännert, déi Coureuren, mat nach vill Kraaft, hu sech e bëssen ofgesat, aner Coureuren, wéi de Polanc, hu misse lassloossen a sinn hiren Tempo gefuer. Den Ecart, 10 Kilometer viru Schluss, op de Groupe Maglia Rosa louch bei eppes méi wéi 6 an eng hallef Minutt. Eng Attack vum Pierre Rolland (CDT) am éischte Grupp huet dunn éischt Friichte gedroen. Ronn 17 Sekonne konnt hie sech erausfueren, datt nach 6,5 Kilometer virun der Arrivée. Iwwer 7 Minutten a 5 Kilometer Avance hat de Pierre Roland 5 Kilometer viru Schluss op de Peloton mat de Favoritten.Hannert him hunn d'Coureure sech net wierklech verstanen, sou konnt de Fransous sech knapp eng hallef Minutte erausfueren, dat 2 Kilometer virun der Arrivée. Hannert him huet kee méi fir Tempo gesuergt a sou konnt de Pierre Rolland déi lescht puer Meter virun der Arrivée genéissen.

D'Klassement vun der 17. Etapp

De Jan Polanc ass als 21. mat engem Retard vun 2 Minutten a 14 Sekonnen iwwer d'Arrivée gefuer. Zesumme mat den anere Favoritten ass de Bob Jungels am Haaptpeloton als 43. iwwer d'Arrivée gefuer, mat engem Retard vu 7 Minutten a 54 Sekonnen op de Vainquer vun der Etapp. Am selwechte Grupp war och de Ben Gastauer, deen zum Schluss op déi 90. Plaz kënnt.

D'Generalklassement no der 17. Etapp

Nach ëmmer 1 Stonn, 11 Minutten an 11 Sekonne Retard huet de Ben Gastauer (ALM). Domadder kënnt hien op déi 39. Plaz am General.An der Lutte ëm de Wäisse Maillot huet de Jan Polanc (UAD) a grousse Sprong no vir gemaach. De Coureur vum UAE ass elo knapp 2 Minutten hannert dem Bob Jungels (QST) op zweeter Plaz. 27 Sekonnen hannert him ass dann den Adam Yates (ORS), den Davide Formolo (CDT) huet e Retard vun 2 Minutten an 42 op den akutelle Maglia Bianca.Keng Verännerunge beim Sprinter-Trikot. Do huet de Fernando Gaviria (QST) mat 325 Punkten d'Nues vir, Zweeten ass de Jasper Stuyven (TFS) mat 192 Punkten an drëtten de Sam Bennett (BOH) mat 117 Punkten.De bloe Maillot läit weider op de Schëllere vum Mikel Landa (SKY) mat 124 Punkten. 108 huet de Luis Leon Sanchez (AST) der um Compte, fir den Omar Fraile (DDD) sinn et der 89.