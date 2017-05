Op der éischter Etapp goung et um Mëttwoch iwwer 79 Kilometer vu Réiden op Réiden. Um Enn gouf et eng Victoire am Massesprint fir den Italiener.

Op d'Plazen zwee an dräi koumen den Éisterräicher Daniel Auer an den Italiener Leonardo Bonifazio.Als beschte Lëtzebuerger klasséiert sech de Pit Leyder op der 23. Plaz an der nämmlechter Zäit wéi de Gewënner Filippo Fortin.Weider Resultater vun de Lëtzebuerger:29. Colin Heiderscheid69. Lex Reichling74. Charly Petelin76. Larry Valvasori88. Tim Diederich94. Maxime Weyrich99. Sandro Dostert120. Alec Lang op 51 Sekonnen124. Michael Feller op 1 Minutt131. Philippe Herman op 12 Minutten an 53 Sekonnen