X

.@NairoQuinCo:" hemos intendado de todo, no fue posible, el líder se ha difendido muy bien". #Giro100 pic.twitter.com/EyuVUHZwc6 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 25, 2017

Eng schwéier Etapp, mat all Kéiers engem Bierg vun der éischter Kategorie am Ufank an zum Schluss vun den 137 Kilometer an dotëscht dräi Montéeë vun der zweeter respektiv drëtter Kategorie.Scho fréi hu sech e puer Coureuren an e puer méi klenge Gruppe virum Peloton zesummefonnt, ma richteg fort koume se net. Eppes iwwer zwou an eng hallef Minutt konnt sech e Grupp, wou Anacona (MOV) a Van Garderen (BMC) mat dra waren, erausfueren, dat no 49 Kilometer, deen ass awer dono weider gefall, sou datt um Passo Valparola, der zweeter Montée vum Dag, den Ecart vum Grupp Maglia Rosa nach just 2 Minutten an 3 Sekonnen op den Fraile (DDD), war, deen als éischten vun der Spëtzegrupp iwwer de Bierg gefuer ass.Um nächste Bierg, knapp 30 Kilometer méi wäit, war den Ecart schonn ënner 2 Minutte gefall an den Ecart sollt weider erofgoen. An der Montée fir de Passo Gardena erop gouf et eng Attack vum Quintana (MOV), just den Adam Yates (ORS) mam Kolumbianer matgoen. Aner Coureuren, wéi Nibali (TBM), Pinot (FDJ), Dumoulin (SUN) oder Mollema (TFS), hunn et probéiert, ma konnten den Tempo vun den zwee Coureuren net halen. Um Schluss vun der laanger Descente haten de Quintana an de Yates e Retard v 15 Sekonnen op de Spëtzegrupp an 11 Sekonnen Avance op de Grupp ronderëm de Maglia Rosa. De Polanc (UAD), wéi och dean de, eng 55 Kilometer virun der Arrivée net mat an de Grupp vum Maglia Rosa sprangen. Um leschte Stand, géint 15.30 Auer, hat de Jungels e Retard vun enger hallwer Minutte op de Grupp Maglia Rosa.Dee Grupp konnt déi zwee Coureuren, déi sech e bësse ofgesat haten, nees afänken a si hu sech zesummen op de Wee gemaach, fir d'Coureuren un der Spëtzt anzefänken. Eng 20 Kilometer virun der Arrivée an domadder och virun enger leschter Descente an der leschter Montée vun der éischter Kategorie, hate si op de Spëtzegrupp e Retard vu 38 Sekonnen. Um Fouss vun der leschter Montée war den Ecart awer erëm op iwwer 50 Sekonne geklommen, well de Maillot Bleu Landa (SKY) an de Van Garderen an der Descente e bëssen Tempo gemaach hunn a sech vun hire véier Begleeder ofgesat hunn.10 Kilometer virun der Arrivée hate si hiren Ecart nach weider ausgebaut. Hir fréier Begleeder haten e Retard vun 23 Sekonnen, de Grupp Maglia Rosa knapp 1 Minutt. Béi Pelotonen hannert hinne konnten net mat hirem Tempo mathalen, sou datt si sech lues a lues Hoffnungen op eng Victoire konnte maachen. Am Peloton war Movistar gutt opgestallt. Nieft dem Leader Quintana waren nach den Amador an den Anacona mat dobäi. Keen anere Leader hat nach esou vill Leit bei sech. 6,5 Kilometer virun der Arrivée gouf et eng Attack vum Quintana, deen zesumme mam Anacona probéiert, fir e puer Sekonnen op déi aner Leader erauszefueren.Och un der Spëtzt hu sech béid Coureuren ëmmer nees attackéiert, fir eventuell e klenge Virsprong ze kréien an esou als éischten iwwer d'Zillinn ze kommen. A Grupp Maglia Rosa war et de Reichenbach (FDJ) dee probéiert huet, de Quintana nach erëmzekréien, dat och, fir datt säi Leader net ze vill Zäit am General soll verléieren. De Yates konnt deen Tempo net méi matgoen an ass zeréckgefall. Wéi dee Grupp de Quintana nees agefaangen huet, huet den Nibali probéiert, fir z'attackéieren. Ma den Dumoulin selwer ass hie siche gaangen an huet kuerz drop direkt zwou Attacken ugedeit. Am schwéiersten Deel vun der Montée gouf et eng drëtt Attack vum Maglia Rosa, ma och déi gouf neutraliséiert.Eng Attack vum Pozzovivo (ALM) gouf net direkt gekontert, just de Pinot ass mat him gaangen. Dono hunn déi dräi Topfuerer, Dumoulin, Quintana an Nibali, déi aner Spëtzefuerer fuere gelooss, déi domadder nees e puer Sekonnen am General no Vir guttmaache kënnen. Reichenbach a Yates konnte souguer nees bei déi dräi Spëtzefuerer bäikommen.Déi Coureuren, déi sech ofgesat haten, koumen nach no un déi zwee Leit un der Spëtzt, ma de Landa an de Van Garderen hunn de Sprint ënnert sech ausgemaach, mam besseren Enn fir den US-Amerikaner. Doass 3 Minutten a 55 Sekonnen nom Vainqueur iwwer d'Linn gefuer.

Klassement vun der 18. Etapp

Als 19. koum de Bob Jungels iwwer d'Arrivée a verléiert 3 Minutten a 55 Sekonnen. Och eng gutt Leeschtung gouf et vum Ben Gastauer, deen als 33. 8 Minutten a 44 Sekonne verléiert. De Jan Polanc koum als 27. op 6 Minutten a 57 Sekonnen iwwer d'Linn.

Generalklassement no der 18. Etapp

Am provisoresche Generalklassement gëtt de Ben Gastauer als 29. gefouert, dat mat 1. Stonn, 18 Minutten an 49 Sekonne Retard op de Maglia Rosa.Keng Ännerunge gouf et beim Maillot fir d'Sprinter, wou de Gaviria 325 Punkten huet, de Stuyven der 192 an de Bennett der 117.Ëmmer méi grouss gëtt de Virprong an der Lutte ëm de Biergtrikot, wou de Landa aktuell 189 Punkten huet, 81 méi wéi säi Landsmann Sanchez a 84 virum anere Spuenier Fraile.