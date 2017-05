X

Il vantaggio dei 14 fuggitivi è di 4'12'' sul gruppo Maglia Rosa #Giro100 pic.twitter.com/RaJ0SxLcwe — Giro d'Italia (@giroditalia) May 26, 2017

Eng laang Etapp mat iwwer 191 Kilometer stoung um Freideg um Programm, mat, zum Schluss, der Arrivée um Piancavallo, e Bierg vun der éischter Kategorie.Well et no 13 Kilometer scho Punkte gouf, fir de Biergtrikot, hu sech fréi e puer Coureuren ofgesat, fir als éischt iwwer d'Kopp ze kommen. De Lopez war als Éischten iwwer d'Kopp, dohannert de Paterski (CCC), Teklehaimanot (DDD) an Da Costa (UAD). Dono hu sech e puer weider Coureuren hinnen ugeschloss, dorënner de Pierre rolland, a si konnte sech en Avantage vun iwwer 6 Kilometer erausfueren.Aus dem Peloton war eng gréisser Grupp ausgebrach, an där mam Nibali (TBM),a Quintana (MOV) och verschidde Favoritte waren. Eppes iwwer 30 Sekonne konnte si sech erausfueren, ma et huet och dozou gefouert, datt den Tempo hanne méi héich ginn ass an den Ecart vun der Echappée gouf méi kleng. Als éischt gouf d'Echappée vun Nibali a Co agefaangen, dono koum awer och de Grupp mam Maglia Rosa dobäi. Well awer nach knapp 100 Kilometer ze fuere waren an déi nächst Montée ustoung, huet sech eng nei Echappée fonnt.Um zweete Bierg vun der zweeter Kategorie hat de Gomez d'Nues vir, datt virum Sanchez (AST) dem Da Costa, dem Lopez an dem Rolland. Avantage op de Peloton war dee Moment 40 Sekonnen. Deen Ecart ass awer just lues weider eropgaangen, während dem Bob Jungels seng Equipe hannen den Tempo gemaach huet. Iergendwann ass den Ecart op déi 18 Leit un der Spëtzt op iwwer 6 Minutte geklommen an en zweete Grupp huet d'Gléck probéiert, fir fort ze kommen. Ma eng 45 Kilometer virun der Arrivée war den Ecart net méi héich wéi 10 Sekonnen, Iwwer 7 Minutte war et op d'Echappée.Eng 30 Kilometer virun der Arrivée war den Ecart fir d'Echappée esouguer op iwwer 11 Minutte geklommen, esou datt et gutt fir déi 18 Coureuren, dorënner de Maillot Bleu Landa (SKY), de Pierre Rolland (CDT) an den Da Costa (UAD). Ma och FDJ, Movistar an Ag2R hate Coureuren an der Echappé. Eng 22 Kilometer virun der Arrivée war den Ecart weider nach op bal 11 Minutten, ma et koum zu den éischten Attacken, fir de Grupp méi kleng ze maachen an esou d'Chance z'erhéijen, fir d'Etapp ze gewannen. De Molard (FDJ) hat sech zesumme mam Sanchez (AST) ofgesat. Déi zwee konnte sech op den éischte Kilometer an der Montée eng 40 Sekonnen Avance erausfueren op de Recht vun der Echappée, op de Peloton dogéint, wou nach vill Coureuren dobäi waren, ass de Virsprong op ënner 10 Minutte gefall.Am Bierg ass dëse Virsprong dunn awer séier erofgaangen. 13 Kilometer virum Sommet konnt de Maglia Rosa eng Attack vu Bahrain a Movistar net konteren. Deass am Grupp vum Tom Dumoulin (SUN) bliwwen. Si konnte sech awer lues a lues nees zeréck bei déi aner Favoritte kämpfen. Un der Spëtzt goufen de Molard an de Sanchez agefaangen, ma direkt gouf et eng Géigenattack vum Landa a vum Da Costa. Ma de Coureur vu Sky konnt sech nach eng Kéier ofsetzen a huet op en neits probéiert, fir eng Etapp ze gewannen.Bei enger neier Attack op de Maglia Rosa konnt de Bob Jungels matgoen. Un der Spëtzt konnt de Landa weider Ecarten erausfueren, den Tom Dumoulin dogéint gouf gezwongen, fir d'Lach tëscht him an den anere Favoritte selwer zouzefueren. Aus dem Grupp vun de Favoritte gouf et eng Attack vum Pinot (FDJ). E puer weider Attacke gouf et, sou datt de Bob Jungels e puer Meter Ecart krut. Hien hat awer nach nees e Co-Equipier u senger Säit, dee sech aus der Echappé zeréckfale gelooss huet. Eng Attack vum Zakarin gouf awer vun all den anere gekonntert.Un der Spëtzt ass den Ecart vum Landa ëmmer weider gewuess, sou datt hien 2 Kilometer virun der Arrivée iwwer 1 Minutt 40 Avance op de Recht vun der Echappé hat. De Bob Jungels konnt, trotz den Attacken, nees bei d'Favoritte bäifueren. Während bei de Favoritten nach ëm Sekonne gekämpft ginn, konnt de Landa iwwer d'Arrivée fueren an esou, no 2 Mol enger zweeter Plaz, endlech eng Etapp an dësem Giro gewannen. Den Zakarin (KAT) huet attackéiert a just de Pozzovivo (ALM) konnt matgoen. Virun hinnen nach ëmmer de Pinot, deen déi aner Favoritten nach net afänke konnten. D'Attack vum Nibali konnten all déi aner Coureure matgoen.De Pinot koum da virun Zakarin a Pozzovivo iwwer d'Arrivée an op de leschte Meter war et de Lëtzebuerger Champion, deen als éischte vun den anere Favoritten iwwer d'Linn koum. Den Nairo Quintana konnt sech genuch Ecart erausfueren, fir de Maillot Rose z'iwwerhuelen.E Samschdeg ass déi leschte Biergetapp, wou et wuel op en neits Attacken vun an op de Maglia Rosa gëtt. E Sonndeg ass dann déi lescht Etapp mat engem Zäitfueren, datt eventuell nach verschidde Klassementer op d'Kopp geheie kann. Op der Arrivée ass och de Lëtzebuerger Sportminister Romain Schneider, deen de Bob Jungels ufeiere wëll.

Klassement vun der 19. Etapp:

Als éischte Favorit koum den Thibaut Pinot als 11. iwwer d'Arrivée, dat 8 Minutten an 9 Sekonnen nom Vainqueur. 6 Sekonnen no him koumen den Pozzovivo an den Zakarin un. De Bob Jungels gouf de 14 mat 8 Minutten an 21 Sekonne Retard, genau wéi de Yates an de Quintana. De Mollema an Nibali verléieren 2 Sekonnen op si. De Tom Dumoulin gëtt den 22. mat 9 an enger hallwer Minutt Retard op de Mikel Landa. De Polanc an de Kruijswijk haten e Retard vun 10 Minutten an 41 Sekonnen. Mat 16 Minutten a 5 Sekonnen kënnt de Ben Gastauer als 45. op d'Arrivée.

D'Generalklassement no der 19. Etapp:

8th maglia Rosa for Nairo Quintana, the same, among this year’s starters, of Giovanni Visconti and Bob Jungels #giro100 — Giro d'Italia (@giroditalia) May 26, 2017

Wéinst enger Strof krut de Bob Jungels (QST) op der 18. Etapp um Donneschdeg 10 supplementäre Sekonnen am General. Den Ben Gastauer huet e Retard vun enger Stonn a 26 Minutten a kënnt domadder op déi 32. Plaz.De wäisse Maillot läit op de Schëllere vum Adam Yates. De Brit huet 28 Sekonnen Avance op de Bob Jungels an eppes klenger méi wéi 2 Minutten op den Davide Formolo. De Jan Polanc ass nees zeréck op iwwer 7 an eng hallef Minutt gefall.An der Lutte ëm de Bloe Maillot konnt de Mikel Landa (SKY) säin Ecart ausbauen. Hien huet elo 224 Punkten, zweeten ass de Luis Leon Sanchez (AST) mat 118, 14 Punkten Avance op den Omar Fraile (DDD).Keng Verännerunge gouf et beim Maglia Ciclamino. Hei behält de Fernando Gaviria seng 325 Punkten an huet e komfortabele Virsprong op de Jasper Stuyven (192) an de Sam Benett (117).Bescht Equipe ass aktuell Movistar, déi iwwer 1 Stonn an 3 Minutten Avance op AG2R an 1 Stonn a bal 6 Minutten op Bahrain hunn.