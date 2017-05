De Prolog um Mëttwoch, den Depart vun der éischter Etapp an Donneschdeg an d'Arrivée vun der leschter Etapp e Sonndeg sinn an der Stad.

Am Kader vum Tour de Luxembourg sinn an der Stad um Mëttwoch, Donneschdeg a Sonndeg verschidde Stroosse gespaart.



Fir de Prolog um Mëttwoch sinn d'Stroosse vum Parcours, de Boulevard Roosevelt, de Boulevard de la Pétrusse, d'Rue de Prague, d'Rue St. Ulrich, d'Montée du Grund, d'Rue Large, d'Rue de la Boucherie, d'Rue du Marché aux Herbes an d'Rue de l'Eau, souwéi d'Rue Notre-Dame, wou d'Arrivée ass gespaart. Dat vun 18 Auer un, vu 14 Auer dierf een net méi do parken. D'Rue de l'Eau an d'Rue Notre-Dame si souguer scho vu 15 Auer zou.

En Donneschdeg geet d'Etapp um 13 Auer lass. Hei si betraff d'Côte d'Eich, Place Dargent, Rue Auguste Laval an d'Iechternacherstrooss, wou et weider Richtung Waldhaff geet. Vun 11 Auer bis 13.30 Auer sinn d'Rue Notre-Dame, Rue de l'Eau an Rue Sigefroi gespaart.



E Sonndeg kommen d'Coureuren iwwer Rue Reckenthal an d'Stad a fueren dono duerch d'Rue Rollingergrund, Rue Albert Unden, de Boulevard Pershing, d'Rue Lucien Wercollier, d'Avenue J. Sax, d'Rue Fresez an d'Avenue de la Faiencerie. De Circuit ass vun 13 bis 16 Auer gespaart, Parken ass scho verbueden vun 12 Auer un. D'Rue albert Unden, de Boulevard Feltgen an de Boulevard Pershing wiere vun 10 bis 18 Auer gespaart.



INFORMATION



« Skoda Tour de Luxembourg »

Aménagements de la circulation le 31 mai et les 1er et 4 juin 2017



La course cycliste « Skoda Tour de Luxembourg » prendra son départ le 1er juin 2017 à 13.00 heures sur la place Guillaume II (Knuedler – Am Gruef/Rue du Fossé). Le prologue à travers les rues de la ville aura lieu la veille, le 31 mai. Le 4 juin, les coureurs arriveront à la rue Albert Unden (Pabeierbierg, Limpertsberg).

La Ville de Luxembourg prendra les précautions nécessaires pour minimiser les restrictions au niveau du trafic et des transports en commun et remercie les riverains et automobilistes pour leur compréhension.

Prologue le mercredi 31 mai 2017

Circulation

Le prologue du Skoda Tour de Luxembourg débutera à 19.00 heures au boulevard Roosevelt et passera ensuite par la Passerelle (voie cyclable), le boulevard de la Pétrusse, la rue de Prague, la rue St. Ulric, la montée du Grund, la rue Large, la rue de la Boucherie, la rue du Marché-aux-Herbes et la rue de l’Eau pour arriver dans la rue Notre-Dame à la hauteur du Bierger-Center. L’arrivée du dernier coureur est prévue vers 21.03 heures.

Lors du prologue, le circuit emprunté par les coureurs restera fermé à toute circulation (à partir de 18.00 heures) et le stationnement sera interdit le long du circuit (à partir de 14.00 heures).

Par ailleurs, la rue Notre-Dame (entre la rue de l’Ancien Athénée et la rue du Fossé), la rue du Fossé et la rue de l’Eau seront interdites à la circulation à partir de 15.00 heures pour préparer le site d’arrivée dans la rue Notre-Dame à hauteur du Bierger-Center. L’accès pour résidents, riverains et fournisseurs sera possible jusqu’à 17.00 heures. Le stationnement sera interdit dans les rues mentionnées ci-dessus à partir de 12.00 heures.

Autobus municipaux

Les arrêts suivants de la ligne 19 seront supprimés à partir de 18.00 heures : Al Avenue/A-Z, F.D. Roosevelt, Hällepull, Cathédrale, Kasinosgaass et Badanstalt Quai 2. Un arrêt de remplacement sera mis en place pour la ligne 19 (Hamilius quai 1).

Concernant la ligne 23, la desserte du « Stadgronn » sera supprimée à partir de 18.00 heures.

Départ le jeudi 1er juin 2017

Circulation

Le début officiel du Skoda Tour de Luxembourg aura lieu le jeudi 1er juin à 13.00 heures dans la rue du Fossé. Le circuit passera ensuite par la côte d’Eich, la place Dargent, la rue Auguste Laval et la route d’Echternach, où les coureurs quitteront la ville en direction du Waldhaff.

Les coureurs seront encadrés par la Police Grand-Ducale.

La rue Notre-Dame (entre la rue de l’Ancien Athénée et la rue du Fossé), la rue du Fossé, la rue de l’Eau et la rue Sigefroi seront fermées à toute circulation selon besoin entre 11.00 heures et 13.30 heures.

Arrivée de la 4e étape (arrivée du Tour) le dimanche 4 juin 2017

Circulation

Lors de l’arrivée de la 4e étape du Skoda Tour de Luxembourg, les coureurs entreront en ville par la rue de Reckenthal et parcourront ensuite la rue du Rollingergrund, la rue Albert Unden, le boulevard Pershing, la rue Lucien Wercollier, l’avenue J. Sax, la rue Fresez, l’avenue de la Faïencerie et la rue du Rollingergrund.

Le circuit emprunté par les coureurs restera fermé à toute circulation de 13.00 heures à 16.00 heures et le stationnement sera interdit le long du parcours aux endroits indiqués de 12.00 heures à 18.00 heures.

La rue Albert Unden, le boulevard Feltgen et le boulevard Pershing seront interdits à toute circulation entre 10.00 heures et 18.00 heures. Le stationnement y sera interdit de 7.00 heures à 18.00 heures.

Autobus municipaux

Le service des autobus municipaux sera modifié entre 13.00 heures et 16.30 heures environ.

Entre le centre-ville et Limpertsberg, la ligne 2 sera déviée par l’avenue du Bois - rue Henri VII, terminus provisoire le long du Hall Victor Hugo ; la ligne 30 circulera par le boulevard Joseph II – boulevard de la Foire – avenue du Bois - rue Henri VII, terminus provisoire le long du Hall Victor Hugo.

Pour le retour depuis Limpertsberg vers le centre-ville, les lignes 2 et 30 seront déviées depuis le terminus provisoire par l’avenue Victor Hugo – avenue de la Porte-Neuve (ligne 2) et par le boulevard de la Foire – boulevard Grande-Duchesse Charlotte (ligne 30).

Les arrêts Alen Tramsschapp, Square André, Waassertuerm, Avenir, Siggy vu Lëtzebuerg Glacis/Nikloskierfecht, Henri VII, Ermesinde, Ketten, Batty Weber et L.T. Michel Lucius ne seront pas desservis.

La ligne 21 circulera entre le centre-ville et Eich, place Dargent, par la côte d’Eich vers le terminus Eich, Centre Culturel et vice-versa. Les quartiers de Rollingergrund et Muhlenbach ne seront pas desservis. Arrêts concernés : Monterey Quai 2, Charlys Gare, Biischtefabrik, Bei der Fiels, Beim Klomp, Val Fleuri, Val St André, Roudebierg, Villeroy & Boch, Peiffeschbierg, Siwemuergen, Eecher Schmelz, École Eich.