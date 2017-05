Sport: Am meeschte gelies

Aus enger Echappé eraus konnt sech den Éisträicher Riccardo Zoidl vum Team Felbermayr zu Buerschent duerchsetzen, nodeem si dräi Mol de Buerschenter eropgefuer sinn an hien do déi aner Coureuren aus der Echappée attackéiert hat. Zweete gëtt de Rasmus Quaade, virum Matija Kvasina, deen awer elo neie Leader am General ass.De Pit Leyder vu Leopard kënnt als beschte Lëtzebuerger mat engem Retard vu 7 Minutten a 25 Sekonnen iwwer d'Arrivée.E Samschdeg ass nach d'Etapp Mondorf-Réiser, éier e Sonndeg déi 5. a lescht Etapp vun der Flêche du Sud vun Esch op Esch gefuer gëtt.